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Карантин в Украине: полиция разработала инструкцию для родителей, оставляющих детей дома одних
В период карантина, который действует на всей территории Украины, родителям следует обеспечить безопасность своих детей, остающихся дома. Актуальные советы обнародовала патрульная полиця Украины. Напомним, в МИД Украины разрешили приходить на работу с детьми.
В частности, перед тем, как оставлять ребенка дома, необходимо спрятать потенциально опасные или запрещенные для использования предметы (зажигалки, алкоголь, лекарства, химические жидкости, инструменты
Важно провести ребенку инструктаж и напомнить об основных правилах поведения в быту, подчеркнуть, чтобы он не открывал дверь незнакомцам, не играл с огнем и электроприборами.
Другие рекомендации:
- проверить, знает ли ребенок ваш телефон и телефоны экстренных служб наизусть и записать их для него;
- смоделировать различные ситуации поведения ребенка (незнакомец звонит в дверь, дети зовут играть на улицу, слышно подозрительный запах и другие);
- обсудить периодичность связи — например, созваниваться каждый час или присылать сообщение мессенджерах;
- подготовить для ребенка интересную задачу, чтобы ему было чем заняться в одиночестве;
- составить вместе распорядок дня (график приема пищи, изучение уроков);
- рассказать об опасностях в интернете или ограничить доступ к определенным сайтам;
- напомнить о правилах или запрете открытия окон и балкона, а также установить перечень разрешенных для использования электроприборов;
- попросить ребенка не рассказывать друзьям и посторонним, о том, что он остался дома одна;
- договориться, что ребенок не будет отвечать по телефону на звонки от незнакомцев;
- заручиться помощью близких или работодателя, чтобы в неотложном случае кто-то из взрослых мог срочно приехать к ребенку.
Полицейские напомнили, что по действующему законодательству родители понесут ответственность, если с ребенком младше 14 лет что-нибудь случится или же он совершит правонарушение.
Напомним, карантин в Украине действует с с 12 марта и до 3 апреля.
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