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Общество и люди

Карантин в Украине: полиция разработала инструкцию для родителей, оставляющих детей дома одних

14:02 15 марта 2020 240
Карантин в Украине: полиция разработала инструкцию для родителей, оставляющих детей дома одних
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В период карантина, который действует на всей территории Украины, родителям следует обеспечить безопасность своих детей, остающихся дома. Актуальные советы обнародовала патрульная полиця Украины. Напомним, в МИД Украины разрешили приходить на работу с детьми.

В частности, перед тем, как оставлять ребенка дома, необходимо спрятать потенциально опасные или запрещенные для использования предметы (зажигалки, алкоголь, лекарства, химические жидкости, инструменты и т. д.).

Важно провести ребенку инструктаж и напомнить об основных правилах поведения в быту, подчеркнуть, чтобы он не открывал дверь незнакомцам, не играл с огнем и электроприборами.

Другие рекомендации:

  • проверить, знает ли ребенок ваш телефон и телефоны экстренных служб наизусть и записать их для него;
  • смоделировать различные ситуации поведения ребенка (незнакомец звонит в дверь, дети зовут играть на улицу, слышно подозрительный запах и другие);
  • обсудить периодичность связи — например, созваниваться каждый час или присылать сообщение мессенджерах;
  • подготовить для ребенка интересную задачу, чтобы ему было чем заняться в одиночестве;
  • составить вместе распорядок дня (график приема пищи, изучение уроков);
  • рассказать об опасностях в интернете или ограничить доступ к определенным сайтам;
  • напомнить о правилах или запрете открытия окон и балкона, а также установить перечень разрешенных для использования электроприборов;
  • попросить ребенка не рассказывать друзьям и посторонним, о том, что он остался дома одна;
  • договориться, что ребенок не будет отвечать по телефону на звонки от незнакомцев;
  • заручиться помощью близких или работодателя, чтобы в неотложном случае кто-то из взрослых мог срочно приехать к ребенку.

Полицейские напомнили, что по действующему законодательству родители понесут ответственность, если с ребенком младше 14 лет что-нибудь случится или же он совершит правонарушение.

Напомним, карантин в Украине действует с с 12 марта и до 3 апреля.

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