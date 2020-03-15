Происшествия

В воскресенье, 15 марта, возле поселка Стебник — пригорода Дрогобыча Львовской области образовался провал недалеко от автомобильной дороги, соединяющей Трускавец и Дрогобыч. О провале в Facebook сообщил Тарас Кучма.

«Прошу всех соблюдать правила техники безопасности, не ехать смотреть, не подходить близко, ведь это зона повышенной опасности», — написал он.

По предварительным данным, площадь пропасти около 150 на 50 метров, глубина — около 100 метров. Порода продолжает двигаться, смещение грунта идет в сторону населенного пункта.

В целях безопасности автодорогу Дрогобыч-Трускавец решено было перекрыть. Объезд транспорта будет осуществляться через город Стебник.

Напомним, в Украине большинство дорог находятся в аварийном состоянии. В частности, региональные дороги на Закарпатье водители называют «убийцами машин».

Как сообщали «ФАКТЫ» ремонт трассы Н-11 Днепр — Николаев, одной из самых разбитых в Украине, сопровождался «откатами» и долларовыми взятками. За что был задержан руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области.







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