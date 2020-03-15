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Стрессы и покупки: гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака
Понедельник, 16 марта, стоит посвятить вопросам, связанным с юриспруденцией.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака.
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Овен
Звезды советуют решить задачи, связанные с хозяйством, финансами, покупками.
Телец
У Тельцов почти полностью исключены неожиданности, проблемы и стрессы. Все «идет по плану».
Близнецы
Хороший день, чтобы откровенно поговорить с любимым человеком, но не приветствуются продолжительные словесные разбирательства.
Рак
У Раков откроется второе дыхание, и они докажут всем, что невозможное возможно. Избегайте конфликтов.
Лев
Не стоит вкладывать деньги во что-либо. На работе возможны проблемы, но они быстро решатся.
Дева
Возможен перепад настроения от уныния к эйфории от временного сужения круга общения.
Весы
Возникнет необходимость придерживаться жесткого режима или плана денежных расходов.
Скорпион
Важное напоминание: легкомысленное отношение к материальным ценностям может привести к потерям.
Стрелец
Большинству Стрельцов предстоит руководствоваться чувством долга и насущной необходимостью.
Козерог
Для Козерогов повышается риск получить травму или ушиб. Не забывайте про этот прогноз.
Водолей
Возможно получение новостей о нежданном наследстве. Это не наилучший день для проведения денежных махинаций.
Рыбы
Возможен крупный расход, не учтённый при составлении бюджета на месяц.
Хорошего вам дня!
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».