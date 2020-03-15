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Стиль жизни

Стрессы и покупки: гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

18:17 15 марта 2020 277
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Понедельник, 16 марта, стоит посвятить вопросам, связанным с юриспруденцией.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

Звезды советуют решить задачи, связанные с хозяйством, финансами, покупками.

Телец

У Тельцов почти полностью исключены неожиданности, проблемы и стрессы. Все «идет по плану».

Близнецы

Хороший день, чтобы откровенно поговорить с любимым человеком, но не приветствуются продолжительные словесные разбирательства.

Рак

У Раков откроется второе дыхание, и они докажут всем, что невозможное возможно. Избегайте конфликтов.

Лев

Не стоит вкладывать деньги во что-либо. На работе возможны проблемы, но они быстро решатся.

Дева

Возможен перепад настроения от уныния к эйфории от временного сужения круга общения.

Весы

Возникнет необходимость придерживаться жесткого режима или плана денежных расходов.

Скорпион

Важное напоминание: легкомысленное отношение к материальным ценностям может привести к потерям.

Стрелец

Большинству Стрельцов предстоит руководствоваться чувством долга и насущной необходимостью.

Козерог

Для Козерогов повышается риск получить травму или ушиб. Не забывайте про этот прогноз.

Водолей

Возможно получение новостей о нежданном наследстве. Это не наилучший день для проведения денежных махинаций.

Рыбы

Возможен крупный расход, не учтённый при составлении бюджета на месяц.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали, какие знаки зодиака самые высокомерные.

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