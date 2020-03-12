С задранным носом: названы самые высокомерные знаки зодиака

Стиль жизни

Одни люди более склонны к зазнайству и высокомерию, другие — меньше, и во многом это зависит от того, под каким созвездием человек появился на свет. О том, какие знаки чаще других «задирают нос», в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова.

- Лев является высокомерным знаком по определению, — рассказала Людмила. — Представители этого знака, так же как их символ — царь зверей, считают себя царями в человеческом обществе: звезды создали их такими — совершенными во всех отношениях — а им, как известно, сверху виднее. Чем бы ни занимались представители знака, они уверены, что делают это лучше других, не говоря уже о том, что чисто внешне они — по их собственному мнению — выглядят настолько хорошо, что сравниться с ними не в состоянии никто. Самооценка Львов — поистине заоблачна, и горе тому, кто решит хоть чуть-чуть ее понизить — гнев, который обрушится на их голову, можно будет сравнить разве что с ураганом, который перенес в волшебную страну домик девочки Элли из сказки «Волшебник изумрудного города». Представители знака, как истинные королевские особы, нуждаются в постоянном поклонении и не простят того, кто отказывает им в таком отношении, даже если речь идет о близких и любимых людях.

— Кто еще любит зазнаваться и задирать нос?

— На втором месте в рейтинге стоит замкнутый и эмоционально холодный знак Козерога. Их высокомерие предопределено любовью к себе, дорогим, и касается оно, прежде всего, убежденности в том, что они правы всегда и во всем. Такое знание о себе представителям знака дает их планета-управитель, Сатурн, которая и сама является самой мудрой в Солнечной системе, и своих подопечных наделяет этим качеством, так что зачастую они с полным правом считают себя умнее других. Тем, кто решает с ними поспорить, Козероги, презрительно подняв бровь, как правило, отвечают: «Ну, конечно, ты же все лучше знаешь». Они не повышают голос и никого не оскорбляют, для этого они слишком хорошо воспитаны, но собеседник в результате такой отповеди чувствует себя посрамленным — что и говорить, Козероги умеют поставить других на место. Впрочем, высокомерие представителей этого знака выражается не только в их имидже всезнайки, с помощью которых они противопоставляют себя другим и возвышают себя над ними. Козероги могут делать то, от чего представители других знаков воздерживаются: например, объявить бойкот тому, кто им не нравится, и пройти мимо, не поздоровавшись, а могут и публично осудить человека, который, на их взгляд, поступил неправильно.

— Кто может составить конкуренцию Козерогам?

— Знак Стрельца. По степени самомнения его представители не уступают Львам, а по уверенности в собственной непогрешимости — Козерогам. Также, подобно этим двум знакам, Стрельцы обожают всех поучать, и делают это в непередаваемой, только им свойственной манере: они не говорят, а вещают, глядя на окружающих свысока и считая свое мнение истиной в последней инстанции. В общем, ведут себя в соответствии с песней из фильма «Двенадцать стульев»: «Замрите, ангелы, смотрите: я играю!» Стрельцы также подчеркивают свою исключительность внешним видом: как правило, это хорошо одетые люди внушительных размеров, с громким голосом — на них трудно не обратить внимания. Названные выше качества представителей знака могут из отрицательных превратиться в положительные, если Стрельцы выбирают себе профессию, в которой они востребованы — например, становятся школьными учителями, преподавателями высших учебных заведений или священниками: тут их назидательность и стремление поучать превращаются в желание «сеять разумное, доброе, вечное».

— Кто находится на четвертом месте рейтинга самых высокомерных?

— Знак Близнецов, представители которого обязаны высокомерием свойственному им снобизму. Окружающие для них, как правило, недостаточно хороши: один плохо одевается, другой недостаточно образован, третий откровенно глуп, четвертый напрочь лишен чувства юмора. Естественно, что мнение таких — неуважаемых ими — людей мало интересует Близнецов, в полном соответствии со знаменитым высказыванием Михаила Жванецкого: «Что может сказать хромой об искусстве фон Караяна?» Правда, при этом надо отдать должное самим представителям знака — у них с внешним видом, образованием, умом и чувством юмора, как правило, все обстоит наилучшим образом, так что они, вроде бы, и имеют право судить других. Но ведь как они это делают! Откровенно насмехаясь над своими жертвами, а это уже некрасиво.

— И завершает рейтинг…

— … знак Девы, представители которого на сто процентов уверены в своей правоте и непогрешимости, какой бы жизненной ситуации это ни касалось. Они с пеной у рта будут вам доказывать, что дважды два — пять, поскольку где-то об этом прочитали, а таблица умножения для них не указ. Интересно, что с таким же пылом — и презрением к окружающим — Девы будут убеждать всех в фактах, которые вообще не имеют никакого отношения к действительности. Если, конечно, сами они в этой истории выглядят положительно — как говорила Верка Сердючка: «Сама придумала, сама поверила». Например, купив квартиру за счет родителей, Дева не станет этого скрывать и честно расскажет друзьям и знакомым об источнике финансирования. Но если некоторое время спустя в разговоре ей нужно будет подчеркнуть свою самостоятельность и состоятельность, она легко припишет приобретение квартиры себе. Так представители знака самоутверждаются, и это дает им, как они думают, право пренебрежительно и высокомерно относиться к другим.

Ранее Людмила Булгакова в эксклюзивном интервью рассказывала «ФАКТАМ» о знаках зодиака, которым можно доверять секреты.

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