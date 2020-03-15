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В Италию за эвакуированными из Венеции украинцами отправили спецрейс
В воскресенье, 15 марта, спецрейс авиакомпании SkyUp Airlines вылетел в Италию чтобы эвакуировать украинцев, которые с 12 марта застряли на границе Италии и Словении.
Об этом сообщается на странице SkyUp Airlines в Facebook.
В компании отметили, что рейс выполняется по инициативе президента Зеленского.
«Самолет Boeing 737- 700, рассчитанный на 149 пассажиров, выполнит рейс по маршруту Киев (Борисполь) — Венеция (аэропорт Марко Поло) — Киев (Борисполь). По информации на момент публикации, количество лиц, которых должны эвакуировать — 95», — говорится в сообщении
На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Также весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами, в соответствии с общими рекомендациями, которые предоставило министерство здравоохранения работникам транспортной отрасли.
Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки на самолет в соответствии с алгоритмом действий в таких ситуациях. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. По прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).
В SkyUp отметили, что экипаж не будет выходить из самолета в зону карантина, поэтому нет оснований для его самоизоляции. После выполнения рейса на борту будет проведена дезинфекция и уборка по технологии, определенной аэропортом. После обработки самолет проветрят и выполнят его генеральную уборку.
Напомним, украинские дипломаты и их иностранные коллеги помогли вернуть в Украину спортсменов — четыре молодежные сборные Украины по регби до закрытия границ успели пересечь государственную границу со стороны Польши.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Египте украинских туристов отправили на карантин, так как в их отелях есть подозрение на заражение коронавирусом.
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