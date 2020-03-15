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"Это были настоящие гонки": глава МИД рассказал, как из Франции вывезли в Украину десятки детей
В связи с тем, что Украина с 17 марта закроет свои границы, многим нашим соотечественникам приходится спешно возвращаться в страну. Одну из таких историй рассказал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Во Франции находились четыре молодежные сборные Украины по регби — U12, U14, U16 и U18. В целом это 65 игроков и 26 взрослых. Консулы мобилизовали все силы, чтобы отправить их из Франции быстрее. Задача была — пересечь половину Европы, чтобы успеть до закрытия польской границы. Первый автобус успел вовремя добраться до границы. По второму мы следили полночи. Они едва успевали. Мы говорили с польскими коллегами, чтобы ничто ни на минуту не задержало автобус и наши спортсмены не застряли. Все удалось. Их автобусы пересекли границу Польши до ее закрытия. Дети безопасно вернулись к родителям, а взрослые к своим детям… Это были настоящие гонки, в которых мы победили», — написал министр.
Он поблагодарил украинских консулов и сотрудников посольств во Франции и Польше.
Напомним, с 17 марта будут полностью прекращены авиарейсы из Украины в другие страны. Помимо этого, в Украине из-за угрозы распространения коронавируса введен карантин и ограничена работа пунктов пропуска на границе.
Фото Facebook Дмитрий Кулеба
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