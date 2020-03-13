- 15:02 Чотири способи оптимізувати написання академічних робіт
- 14:52 Такое не прощают: Цимбалюк резко высказался в адрес Зеленского
- 14:41 Как сохранить здоровье зубов: советы от профессионалов
- 14:20 100 украинцев из-за коронавируса не могут вернуться домой из Италии
- 14:17 Американці і бакалаврат: як часто вони міняють спеціальність?
- 14:12 Ермак в Минске легализовал «ДНР» и «ЛНР»: на что согласился Зеленский
- 14:04 Зеленскому этого не простят: как в Украине отреагировали на договорняк Ермака в Минске
- 14:00 «Я счастлива»: молодая жена Петросяна показала грудь на пляже
- 13:52 Курс доллара подскочил еще: вырастет ли он до 30 гривен
- 13:31 Как выявить фальшивые лекарства: три основных признака подделки
- 13:29 Из-за коронавируса Украина отменила железнодорожное сообщение со Словакией
- 13:29 «Особенно вредит глазам тепловизор»: вернуть зрение бойцам бесплатно помогают врачи-переселенцы
100 украинцев из-за коронавируса не могут вернуться домой из Италии
Короновирус, который стал причиной того, что европейские страны стали вводить ограничительные меры и закрывать границы, отразился и на украинских туристах. На границе между Италией и Словенией группа из 100 украинцев не может вернуться домой из-за того, что их не пропускают словенские пограничники.
На словенско-итальянскую границу туристы прибыли вечером 12 марта, говорится в сюжете ТСН. Местные пограничники измерили температуру только у водителя и приняли решение не пропускать автобусы, а вернуть их в Италию.
Большинство из путешественников не хотят возвращаться, потому что могут быть нарушены сроки их пребывания в европейской стране, а дальше последует депортация и запрет на въезд.
Сообщается, что вместе с украинскими автобусами на границе застряли и румынские автобусы, но без пассажиров. Автобусы в Украину выполняли рейсы Милан-Киев и Бари-Херсон.
Украинцы рассказали, что связывались с украинскими консулами в Италии, Словении и Австрии. Те обещают им помочь. Также они находятся на связи с представителями автобусных перевозчиков, которые также работают над решением вопроса. В то же время словенская полиция пытается выгнать украинцев с территории парковки на пункте пропуска и заставить вернуться назад в Италию.
Напомним, в Украине с 12 марта также объявлен карантин в связи с распространением COVID-19. Ранее сообщалось, что будет закрыто большинство пунктов пропуска на границе с европейскими странами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?