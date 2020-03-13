100 украинцев из-за коронавируса не могут вернуться домой из Италии

Украина

Короновирус, который стал причиной того, что европейские страны стали вводить ограничительные меры и закрывать границы, отразился и на украинских туристах. На границе между Италией и Словенией группа из 100 украинцев не может вернуться домой из-за того, что их не пропускают словенские пограничники.

На словенско-итальянскую границу туристы прибыли вечером 12 марта, говорится в сюжете ТСН. Местные пограничники измерили температуру только у водителя и приняли решение не пропускать автобусы, а вернуть их в Италию.



Большинство из путешественников не хотят возвращаться, потому что могут быть нарушены сроки их пребывания в европейской стране, а дальше последует депортация и запрет на въезд.

Сообщается, что вместе с украинскими автобусами на границе застряли и румынские автобусы, но без пассажиров. Автобусы в Украину выполняли рейсы Милан-Киев и Бари-Херсон.

Украинцы рассказали, что связывались с украинскими консулами в Италии, Словении и Австрии. Те обещают им помочь. Также они находятся на связи с представителями автобусных перевозчиков, которые также работают над решением вопроса. В то же время словенская полиция пытается выгнать украинцев с территории парковки на пункте пропуска и заставить вернуться назад в Италию.

Напомним, в Украине с 12 марта также объявлен карантин в связи с распространением COVID-19. Ранее сообщалось, что будет закрыто большинство пунктов пропуска на границе с европейскими странами.

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