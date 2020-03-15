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Не хотел в тюрьму: под Херсоном спасли дезертира-самоубийцу
В поселке Камышаны под Херсоном спасли мужчину, который пытался повеситься прямо на улице. Ранее в Киеве от суицида спасли многодетную мать, намеревавшуюся выброситься с 9 этажа.
Местные жители Камышан обнаружили молодого человека, висящего в петле прямо на ограждении приусадебного участка.
Его успели снять до того, как самоубийца задохнулся, сообщает «Херсон Типичный».
Прибывшим полицейским и медикам 25-летний юноша сообщил, что сбежал из армии и решил повеситься, чтобы не угодить в тюрьму. В тяжелом состоянии его доставили в городскую клиническую больницу Херсона.
Напомним, в Мариуполе (Донецкая область) патрульные полицейские помешали совершить суицид мужчине, который намеревался спрыгнуть с 5 этажа.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!