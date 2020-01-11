Хотела выброситься из окна: в Киеве спасли отчаявшуюся женщину

Происшествия

Киевские патрульные полицейские снова предотвратили самоубийство отчаявшегося человека. Это произошло в Деснянском районе. Напомним, ранее копы убедили киевлянина не прыгать с 9 этажа.

На «горячую линию» полиции поступил сигнал о том, что в окне 9 этажа одной из многоэтажек по улице Беретти стоит женщина, которая намерена совершить суицид.

Прибыв на место, патрульные установили, что женщина уже наполовину высунулась из окна и продолжает громко общаться с кем-то по телефону.

Ситуация была критической — женщина плакала и на контакт с патрульными не шла. На нее не подействовало даже упоминание о детях, ожидающих ее дома.

Тем не менее Владислав Будушевский и Виталий Кириченко сумели найти те самые слова, которые подействовали на издерганную самоубийцу, и она позволила им забрать ее в безопасное место.

Напомним, 11 декабря в Каменец-Подольском мужчина попытался покончить с собой, прыгнув с Новоплановского моста (высота конструкции — 38 метров). А перед этим подобная попытка была предотвращена в Киеве.



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