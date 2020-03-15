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Осталась только туалетная бумага: журналист показал полупустые полки в московском супермаркете
Украинский журналист Роман Цимбалюк, который недавно жестко высказался в адрес президента Зеленского, опубликовал в Facebook фото из московского супермаркета, в котором оказались полупустые полки. Люди раскупили товар из-за паники, связанной с распространением коронавируса.
«Продукты на самом деле есть, но некоторые полки временно опустели. Туалетная бумага осталась только польская, ее местные, очевидно, по „идеологическим причинам“ не берут», — написал Цимбалюк.
Пользователи Facebook приглашают журналиста в Киев, где ажиотажа не наблюдается — в супермаркетах и на рынках полно продуктов.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото из магазинов США с пустыми полками в продуктовых магазинах.
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