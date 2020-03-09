Вашингтон охватила "коронавирусная" паника: полки магазинов опустели (фото)

Мир

В Вашингтоне (США), где зафиксировали 18 летальных исходов, вызванных коронавирусом COVID-19, началась паника среди населения. Люди скупают в магазинах не только продукты, моющие средства, но многие другие товары.

На полках магазинов остались лишь единичные товары.

«Ну что, у нас началось страшное. Коронавирус уже в городе, да и эти ссыкуны уже вынесли магазины. Когда я неделю назад постил, что закупился месяц назад провизией и туалетной бумагой, то друзья надо мной смеялись. Теперь я смеюсь над ними, потому что когда мы здесь все передохнем от вирусяки, то меня хоть найдут с чистой…», — цитируют «Буквы» лидера первой ЛГБТ-организации украинцев в США ProudUkraine Богдана Глобу.

Согласно последним данным, опубликованным CNN, общее число инфицированных в США достигло 512. В него включены граждане США, эвакуированные из китайского города Ухань, а также с круизного лайнера Diamond Princess. Еще 21 инфицированный находится на борту корабля Grand Princess, который получил разрешение пришвартоваться в воскресенье в порту Окленда (штат Калифорния). Всего случаи заражения зафиксированы в 33 штатах.

Общее число смертельных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, достигло в США 21 — 18 смертей зарегистрированы в Вашингтоне, две — во Флориде и одна — в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США начала отправлять доллары, которые возвращаются из Азии, на «карантин».



Фото: bykvu.com.

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