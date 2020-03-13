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Такое не прощают: Цимбалюк резко высказался в адрес Зеленского
Подписанным в Минске решением о создании Консультативного совета, в котором ОРДЛО признаны субъектом переговоров, а Россия гарантом-наблюдателем, президент Зеленский потеряет поддержку украинцев, даже тех, кто отдал голоса за него и его команду на выборах.
Об этом в Facebook пишет собственный корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк. По словам журналиста, с такой инициативой «Зеленский вляпался в историю… Украинцы ему это не простят».
Напомним, другие известные украинцы также негативно отреагировали на итог переговоров Ермака и Козака, результатом которых стал скандальный протокол об учреждении Консультативного совета, который собираются подписать 25 марта, после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. В нем Россия, которая 6 лет ведет войну на Донбассе, представлена не как сторона конфликта, а как сторона-наблюдатель. Марионетки ОРДЛО признаны субъектами переговорного процесса.
Чем такие договоренности чреваты для Украины, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Ермак в Минске легализовал „ДНР“ и „ЛНР“: на что согласился Зеленский».
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