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"Угроза велика, как никогда": глава Минздрава обратился к украинцам с призывом
Министр здравоохранения Украины Илья Емец, который на днях отличился некорректным высказыванием по поводу опасности COVID-19 для людей пожилого возраста, призвал украинцев со всей ответственностью отнестись к ограничительным мерам в связи с пандемией опасной болезни.
Министр напомнил, что сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус — болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди.
Емец еще раз указал на то, к каким масштабам привело то, что другие страны не сразу распознали глобальную опасность.
«Каждый час может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней. Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений», — говорится в обращении министра, опубликованном на сайте МОЗ.
Министр перечислил необходимые меры, которые должны быть предприняты уже сейчас:
— закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины;
— ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы сотрудников;
— пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.
Больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации.
Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией.
«Призываю всех украинцев не быть легкомысленными. Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция — самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких», — призвал министр.
Напомним, в Украине зафиксирован первый летальный случай от последствий коронавируса — скончалась 71-летняя пенсионерка из Радомышля. По состоянию на 15 марта в мире 6455 летальных исходов. Количество зараженных — более 167 тысяч человек.
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