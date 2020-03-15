Украина

В Украине решили переделать все больницы в инфекционные стационары

Чтобы в случае вспышки коронавируса иметь возможность обеспечить стационарным лечением всех больных, министерство здравоохранения перепрофилирует больницы под инфекционные стационары. Об этом во время брифинга 15 марта заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Наша главная задача сейчас — уменьшить негативные последствия, которые могут быть, когда будет вспышка на территории Украины. Поэтому мы интенсивно готовим учреждения здравоохранения, продолжаем готовить, перепрофилировать для того, чтобы принять количество больных в случае массового их поступления», — сказал он.

Ляшко отметил, что 16 марта министр здравоохранения Илья Емец подпишет приказ, которым обяжет лечебные учреждения переносить плановые операции, чтобы освободить их для потенциальной помощи больным коронавирусом.

Это превентивные меры, чтобы не допустить массового распространения болезни на территории Украины.

Кроме того, по словам главного санитарного врача, в каждом регионе определили госпитальные базы для приема больных COVID-19.

Напомним, вечером 15 марта МОЗ обнародовал обращение министра Ильи Емца, который призвал отменить все плановые мероприятия и направить ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией.

Как сообщали «ФАКТЫ», премьер министр Украины Денис Шмыгаль и главный санитарный врач Виктор Ляшко провели проверку областных медицинских складов на предмет наличия средств защиты и медицинского оборудования, необходимого для лечения пневмонии.



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