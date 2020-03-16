Происшествия

Пассажир скончался на месте: в Киеве возле Моста метро столкнулись Volkswagen и Subaru (видео)

Новая неделя началось в Киеве со смертельной аварии около Моста метро, где на Набережном шоссе столкнулись Volkswagen и Subaru. Ранее сообщалось о тройном ДТП, в котором столкнулись Audi, Chery и Lanos.

В результате удара Passat перевернулся, водителя госпитализировали в критическом состоянии, а пассажир, к несчастью, скончался на месте.

Инцидент случился около полуночи, пишет Информатор.

Сообщается, что оба автомобиля двигались по направлению в сторону Столичного шоссе.

Как утверждает водитель Subaru, Volkswagen стоял в крайней левой полосе, у авто не были включены «аварийки». Поэтому, даже применив экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.

Volkswagen, перевернувшись, еще десяток метров пролетел по дороге. Интересно, что осколки и детали лежали на проезжей части за метров 100 от места, где остановились машины.

Прибывшие на место медики и правоохранители достали из салона Passat водителя, который фактически не дышал, его оперативно госпитализировали. Пассажир авто 1983 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. А мужчина, который был за рулем Subaru, отделался ссадинами и синяками.

Из перевернутого Volkswagen вытек бензин. Поэтому на место прибыли сотрудники ГСЧС, которые обесточили машину, чтобы избежать возможного возгорания. Движение по участку дороги по направлению в сторону Столичного шоссе полностью ограничили. Детали случившегося устанавливаются.

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