- 03:55 Смерть королевы красоты: беременная 19-летняя модель упала со стены между США и Мексикой
- 03:25 Пассажир скончался на месте: в Киеве возле Моста метро столкнулись Volkswagen и Subaru
- 03:01 "Самое страшное — ужасный кашель": заразившийся коронавирусом мужчина рассказал о симптомах заболевания
- 02:32 Одесса уходит на тотальный карантин: в городе будут работать только аптеки и продуктовые магазины
- 01:58 Коронавирус не пройдёт: Линдеманн появился на концерте в "защитном пузыре"
- 01:35 Граница на замке: в Украину прекратили впускать иностранцев
- 00:52 "Боль страшная": исполнитель хита "Голубая луна" Николай Трубач рассказал, как заразился коронавирусной пневмонией
- 00:26 В Украине запускают сервис с актуальной информацией о коронавирусе: как он будет работать
- 15.03 23:48 Девушка Бонда из Украины Ольга Куриленко заболела коронавирусом
- 15.03 23:20 В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек
- 15.03 23:05 Осталась только туалетная бумага: журналист показал полупустые полки в московском супермаркете
- 15.03 22:46 Спецрейс с застрявшими в Италии туристами возвратился в Украину
Пассажир скончался на месте: в Киеве возле Моста метро столкнулись Volkswagen и Subaru (видео)
Новая неделя началось в Киеве со смертельной аварии около Моста метро, где на Набережном шоссе столкнулись Volkswagen и Subaru. Ранее сообщалось о тройном ДТП, в котором столкнулись Audi, Chery и Lanos.
В результате удара Passat перевернулся, водителя госпитализировали в критическом состоянии, а пассажир, к несчастью, скончался на месте.
Инцидент случился около полуночи, пишет Информатор.
Сообщается, что оба автомобиля двигались по направлению в сторону Столичного шоссе.
Как утверждает водитель Subaru, Volkswagen стоял в крайней левой полосе, у авто не были включены «аварийки». Поэтому, даже применив экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.
Volkswagen, перевернувшись, еще десяток метров пролетел по дороге. Интересно, что осколки и детали лежали на проезжей части за метров 100 от места, где остановились машины.
Прибывшие на место медики и правоохранители достали из салона Passat водителя, который фактически не дышал, его оперативно госпитализировали. Пассажир авто 1983 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. А мужчина, который был за рулем Subaru, отделался ссадинами и синяками.
Из перевернутого Volkswagen вытек бензин. Поэтому на место прибыли сотрудники ГСЧС, которые обесточили машину, чтобы избежать возможного возгорания. Движение по участку дороги по направлению в сторону Столичного шоссе полностью ограничили. Детали случившегося устанавливаются.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Николаеве фотомодель на Mitsubishi насмерть сбила беременную женщину.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Самое страшное — ужасный кашель": заразившийся коронавирусом мужчина рассказал о симптомах заболевания
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"