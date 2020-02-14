Недостаток белковой пищи ухудшает работу иммунитета: какие продукты самые полезные

Здоровье и медицина

Когда человек простужается, у него пропадает аппетит. Приходится уговаривать себя выпить хотя бы пару глотков куриного бульона. Считается, что он подавляет размножение вирусов ОРВИ и гриппа. Но иммунологи советуют, кроме бульона, съесть хотя бы маленький кусочек курицы. В этом мясе много белка, в котором так нуждается иммунная система, чтобы противостоять микробам. Почему ей так нравится именно белок?

— Это основа иммунитета: из белка синтезируются иммуноглобулины, интерфероны и другие защитные компоненты, — рассказывает главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук Олег Назар. — Если белка нет или его недостаточно, работа иммунитета тормозится. Человек чаще простужается, хуже выздоравливает. У него бывают бактериальные осложнения, аллергические реакции, он подвержен грибковой инфекции.

— Белок содержится во многих продуктах: мясе, рыбе, яйцах, твороге, бобовых. Какие из них лучше употреблять?

— Если нет проблем с пищеварением, особенно с работой кишечника, можно есть любые белки — животного и растительного происхождения. Правда, растительный белок, в котором много клетчатки — фасоль, горох, чечевица, — хуже усваивается. Особенно в пожилом возрасте, когда кислотность желудочного сока снижается.

— А если плохо усваивается животный белок?

— Любители шашлыка знают, как сделать его сочнее и вкуснее: перед приготовлением замариновать. Маринуют мясо перед готовкой и многие хозяйки. Тогда мясные волокна легче расщепляются и более полноценно усваиваются. Почему лет до 35—40 мы едим много мяса, а потом его не очень хочется? Животный белок — дополнительная нагрузка на печень. Чтобы продукт без проблем усваивался, он должен быть хорошо расщепленным. Если в организм попадает белок в виде макромолекулы, то иммунитет его не воспринимает. Эту макромолекулу надо «разрезать» на более мелкие части (аминокислоты), и только тогда белок отлично переварится и принесет пользу.

— Что можно использовать для маринования мяса?

— Кислоту: лимонный или гранатовый сок, уксус, кусочки киви или апельсина. Есть готовые маринады, которые продаются в супермаркетах.

Чтобы мясо лучше усваивалось, перед приготовлением его следует мариновать

— Чем еще можно повысить иммунную защиту?

— Очень важна клетчатка, которой много в овощах, фруктах, ягодах, зелени. Пищевые волокна помогают очищать кишечник от скопления токсинов, стимулируют продвижение пищи. Кроме того, в растительной пище много полезных микроэлементов, необходимых для стабильной работы иммунной системы.

— Какие самые важные?

— Цинк, селен, марганец, йод, бром. Цинком богаты семечки, крупы, орехи, селеном — творог, цельнозерновой хлеб, грибы, яйца. Эти микроэлементы считаются антиоксидантами и необходимы тем, кто принимает препараты для стимуляции иммунитета. Тогда в организме выделяются неспецифичные ферменты, которые могут атаковать как бактерии, так и собственные клетки. Чтобы их защитить, нужны цинк, селен, блокирующие этот процесс. А йод и бром повышают специфичность работы антител. Поэтому их иногда добавляют в фитопрепараты, предназначенные для иммунной стимуляции.

— Известно, что иммунитет любит витамины. Но сейчас на прилавках много тепличных овощей. Как поддержать иммунную систему?

— Остаются привычные нам морковь, свекла, сельдерей, тыква, капуста. В кислой белокочанной капусте огромное количество витамина С. Можно устроить витаминную грядку на подоконнике: поставить баночки с луковицами, посеять укроп и петрушку в горшочки. Через пару-тройку недель будет свежая зелень.

Конечно, в помидоре, выращенном на гидропонике, мало ценного. Чтобы получить качественный продукт, нужно грамотно подобрать витамины и микроэлементы, содержащиеся в удобрениях, поставить рефлектор, имитирующий солнечный свет, поддерживать влажность и температуру. Но поскольку это затратно, а в теплице нужно вырастить все быстро, то хозяева не заморачиваются: высыпают под корни дешевые удобрения, подкармливают растения ускорителями роста и другими стимуляторами. Вырастает огромный нитратный плод, который не пахнет, не имеет вкуса.

Нужно учитывать, что «помидорный» сезон приходится на лето. Если моделировать теплую пору в зимних условиях, вряд ли у растения проснется генетическая память. Вырастет плод, напоминающий по виду помидор, но есть его не захочется.

— На прилавках много экзотических фруктов: киви, манго, папайя. Они на пользу иммунитету или лучше употреблять привычные нам яблоки и груши?

— Если экзотический плод не вызывает никакой отрицательной реакции, то на здоровье. Но экзоты у тех, кто пробует их впервые и съедает слишком много, нередко вызывают пищевую аллергию. У аллергологов есть понятие — дозозависмый эффект. Бывает, человек съедает одну клубничку — и все нормально, две-три — тоже. А после пяти-шести вдруг появилась сыпь. Значит, съел больше, чем организм может переварить и усвоить. Так же и с экзотическим фруктом: сначала попробуйте чуть-чуть, и если реакции нет — еще немного, но не весь плод целиком за один раз. Конечно, теория, что самые полезные фрукты и овощи те, что выращены в регионе проживания, имеет право на жизнь. Мы видим, что «родные» плоды гораздо реже вызывают аллергические реакции.



Продукты, укрепляющие иммунитет Мясо (лучше белое — курица, индейка).

Яйца.

Чеснок.

Морская рыба.

Орехи.

Яблоки.

Имбирь.

Лимоны и апельсины.

Цветные овощи: морковь, тыква, свекла, сладкий перец.

Плоды шиповника.

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