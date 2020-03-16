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«Ты все видишь и слышишь, Юля»: отец Началовой обратился к покойной дочери
Отец певицы Юлии Началовой опубликовал книгу «Юлия Началова. Письма отца к дочери» в память о дочери, которая умерла год назад.
Книга построена на прямом обращении Виктора Васильевича к наследнице, пишет КП.
«Юля, на твоей могиле много цветов и твой улыбающийся портрет. По-прежнему толпятся люди. Еще бы! Теперь, после смерти, ты вдруг стала их кумиром. Люди, люди… Почему при жизни вы завидуете человеку, ищете в нем изъяны, собираете сплетни? А после смерти объявляете этого же человека почти святым», — цитирует сайт книгу.
Папа певицы попросил Юлию не беспокоиться из-за тех, кто зря тревожит ее память, ведь у нее есть близкие ей люди, и они искренне берегут память о ней.
«Ты ведь все видишь и слышишь, Юля?» — пишет он умершей дочери.
Также отец рассказал, что наследница Началовой Вера пишет ей письма. И делает это до сих пор. Девочка уверена, что певице сейчас хорошо и живет она среди ангелов, поющих вместе с ней песни.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что год назад Виктор Васильевич назвал главную причину внезапной смерти своей дочери — ею стала, по его мнению, казалось бы, пустяковая ранка на большом пальце ноги. Юлия сама обрабатывала стертое место, терпела ужасную боль, надевая туфли на высоких каблуках. В больницу она обратилась уже слишком поздно, когда началось заражение крови. По словам отца, дочь скончалась из-за второй волны абсцесса. Врачи делали все возможное, чтобы спасти Юлию, но абсцесс был такой сильный, что сердце артистки не выдержало.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!