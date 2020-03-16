- 11:06 Тайсону Фьюри грозит длительная дисквалификация: что известно
- 11:00 Вслед за Львовом и Одессой на тотальный карантин закрывают Ивано-Франковск: что это значит
- 10:57 Как сделать антисептик в домашних условиях: пошаговая инструкция
- 10:52 В Одессе из-за коронавируса театральные спектакли показывают онлайн
- 10:46 Орландо Блум признался, что до встречи с Кэти Перри полгода обходился без секса
- 10:39 МИД Украины приостановил выдачу виз: что происходит
- 10:29 Невеста Виктора Павлика обнародовала имя будущего сына: жених удивился
- 10:26 В Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
- 10:26 GO_A отреагировали на провальные прогнозы букмекеров «Евровидения»
- 10:16 Сеть впечатлила автобусная остановка в Руанде, обустроенная для борьбы с коронавирусом
- 10:15 Парадоксы Сивохо: почему друг Зеленского стал для него фигурой на все случаи жизни
- 10:12 В Азовском море пропали украинские рыбаки
Известная российская актриса тайно вышла замуж
Российская актриса Любовь Толкалина, которая родила дочь от Егора Кончаловского, вышла замуж.
Об этом сама Толкалина сообщила в соцсетях. Навязчивый поклонник начал допрашивать Толкалину, почему она не выходит замуж. «Такой странный вопрос… потому что я замужем, просто забыла всем об этом сообщить», — ответила актриса.
Кто ее избранник, 42-летняя красавица не ответила. Правда, росСМИ пишут, что это британский композитор Саймон Басс. Ему 53 года, он в отношениях с актрисой уже четыре года и отлично ладит с ее дочерью.
Напомним, что Толкалина жила с Кончаловским 10 лет. Они так и не поженились. От этих отношений у актеров есть дочь Мария, которая, по слухам, сама скоро выйдет замуж.
Кстати, говорят, Егор Кончаловский тайно женился. Но сам он называет это ложью.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...