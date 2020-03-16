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Шоу-бизнес

Известная российская актриса тайно вышла замуж

10:01 16 марта 2020 856
Любовь Толкалина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Любовь Толкалина, которая родила дочь от Егора Кончаловского, вышла замуж.

Об этом сама Толкалина сообщила в соцсетях. Навязчивый поклонник начал допрашивать Толкалину, почему она не выходит замуж. «Такой странный вопрос… потому что я замужем, просто забыла всем об этом сообщить», — ответила актриса.

Толкалина

Кто ее избранник, 42-летняя красавица не ответила. Правда, росСМИ пишут, что это британский композитор Саймон Басс. Ему 53 года, он в отношениях с актрисой уже четыре года и отлично ладит с ее дочерью.

Напомним, что Толкалина жила с Кончаловским 10 лет. Они так и не поженились. От этих отношений у актеров есть дочь Мария, которая, по слухам, сама скоро выйдет замуж.

Кстати, говорят, Егор Кончаловский тайно женился. Но сам он называет это ложью.

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