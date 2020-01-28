Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского рассказала, как резко похудела на 30 кг: фото до и после

Дочь известных актеров Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, о тайной свадьбе которого сообщалось ранее, Мария Михалкова-Кончаловская рассказала в соцсетях, как резко похудела на 30 кг. Она также поделилась неприятными последствиями такого похудения.

Отметим, что похудела девушка два года назад, но не делилась подробностями, сейчас же ее разозлили назойливые вопросы и советы пользователей сети.

Мария опубликовала фото до и после похудения и заявила, что не нуждается в советах и одобрении.

«Мои прекрасные, дорогие и замечательные, зачем вы это делаете? Вопрос моего похудения давно, еще два года назад был закрыт! Для тех, кто благостно ничего не понимает, объясняю. Мне уже очень давно и много, два года как, пишут самые разные люди. Спрашивают, как я похудела, обвиняют и ставят какие-то умопомрачительные диагнозы», — возмутилась она.

Мария также поделилась секретом. «Не буду лукавить, есть определенные нюансы, которыми я с Вами не поделилась. А именно: У меня был лишний вес потому что мне нельзя было заниматься спортом на протяжении 7 лет. Почему? Когда мне было восемь, я сильно повредила спину, у меня была достаточно серьезная травма — компрессионный перелом позвоночника. Я долго ходила в ортопедическом корсете», — призналась она.

А после, по словам девушки, все просто: спорт, правильное питание, режим. «Почему я не выгляжу спортивно? Я худела с большого веса, и поэтому моей коже требуется время, чтобы привыкнуть к меньшим объёмам и прийти в тонус. Не исключено, что она никогда без косметологических процедур в этот тонус не придет», — подчеркнула Мария.

Она добавила, что общалась с психологами, диетологами, а сейчас готова делиться опытом.

Напомним, что ранее звезда сериалов Александр Семчев похудел на 100 килограммов. Такое похудение отправило актера на больничную койку, а еще повредило карьере — его перестали приглашать на съемки.

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