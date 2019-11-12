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Кончаловский тайно женился (фото)

21:02 12 ноября 2019 2108
Егор Кончаловский
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

53-летний российский режиссер Егор Кончаловский, который ранее рассказал «ФАКТАМ» о своем дедушке, тайно женился.

Это первый официальный брак Кончаловского. Женой режиссера стала 35-летняя юрист Мария Леонова — мать его трехлетнего сына Тимура.

О свадьбе Кончаловского и Леоновой журналисты узнали случайно. Молодожены с кольцами на безымянных пальцах посетили премьеру Андрея Кончаловского «Грех».

Кончаловский

А пришли они на премьеру вместе с матерью Егора — Натальей Аринбасаровой, с которой и живут в одном доме. Говорят, свекровь и невестка отлично ладят.

Кроме того, бывшая возлюбленная Егора Любовь Толкалина, которая родила от него дочь, очень хорошо отзывается о Леоновой. Кончаловский и Толкалина были вместе 20 лет, но так и не оформили отношения.

Напомним, что в январе этого года отец Егора Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались.

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