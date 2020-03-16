Украина

Парадоксы Сивохо: почему друг Зеленского стал для него фигурой на все случаи жизни

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо продолжает буквально взрывать общественность. На этот раз мощный резонанс вызвала презентация в Киеве Национальной платформы примирения и единства. Само мероприятие предсказуемо закончилось скандалом, перешедшим в потасовку. В контексте этого мы нашли несколько уж очень противоречивых моментов, связанных с персоной Сивохо.

Парадокс № 1: внимание власти и СМИ

Почему Сивохо взяли в команду Зеленского, говорилось уже много. Однако основная странность заключается, пожалуй, в том, что власть упорно концентрирует внимание на провокационных и слабоперспективных инициативах советника СНБО и всячески подогревает к ним интерес.

Если взглянуть на основные тезисы, которые были изложены на скандальной презентации Национальной платформы примирения и единства, то разглядеть среди них хоть что-то конкретное абсолютно не получается.

Так, спикер платформы Марина Хацанюк заявила о том, что их команда провела глубинные интервью в Луганске и Донецке, которые показали, что жители ОРДЛО не желают возвращаться к «предыдущему статусу-кво». Казалось бы, из этого должен был последовать вывод о невозможности реинтеграции оккупированных территорий в состав Украины. Но нет, участники платформы продолжают настаивать на примирении. Но если, как утверждают результаты исследований участников платформы, большинству жителей ОРДЛО пребывание в составе Украины на равных правах с другими регионами страны почему-то не подходит, то должно было прозвучать, что предлагается взамен. Однако четкий ответ от Сивохо не последовал. Зато прозвучало, что к диалогу с жителями оккупированных территорий должны быть привлечены «амбассадоры» — люди, пользующиеся авторитетом с обеих сторон линии соприкосновения, которые могут объединить общество вокруг себя. Кто именно имелся в виду, Сивохо не стал уточнять. Возможно, он говорил исключительно о себе?

На презентации также заявлялось, что иностранные олигархи, в том числе российские, якобы захотят делать инвестиции в Донбасс. На основании чего сделан этот вывод, опять-таки непонятно.

При этом на Донбассе имеются реальные достижения, которые можно было бы раскрутить в медиаполе, но это почему-то не делается. Только на Луганщине в ближайшие месяцы должно завершиться строительство мощной подстанции, которая обеспечит надежное электроснабжение области. В регионе активно занимаются тепловой модернизацей школ. Есть сдвиги и в восстановлении работы промышленности, погашаются долги перед шахтерами. Впрочем, все эти достижения для широкой общественности проходят практически незамеченными, оставаясь где-то на третьем плане, впереди же маячит Сивохо с мыльными пузырями громких заявлений.

Парадокс № 2: Позиция СНБО

Второе противоречие заключается в заявлении секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова. Он отметил, что Сивохо «никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины». Но при этом Данилов утверждает, что это нормально, когда позиции его советников отличаются от видения главы СНБО. Однако что делать, если одна из этих позиций — откровенно антигосударственная, да еще и с удивительным усердием пиарится, где только возможно?

Логично, что когда советник секретаря СНБО настойчиво продвигает предложения, которые представляют угрозу безопасности станы, то вряд ли можно говорить о его компетентности в сотрудничестве с одним из важнейших государственных органов.

Парадокс № 3: Сивохо — всего лишь громоотвод

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука уже провел в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» параллели между Сергеем Сивохо и Виктором Медведчуком. При этом экс-участник КВН отнимает у кума Путина монополию на образ миротворца на Донбассе и перетягивает на сторону партии «Слуга народа» электорат «Оппозиционной платформы — За жизнь». В свете приближающихся в Украине местных выборов это особенно важно, ведь популярность президентской политической силы в последнее время падает.

Но похоже, что это не единственная задача для Сивохо. Он еще и выполняет роль своеобразного маркера того, что власть Украины действительно собирается вернуть оккупированные территории под свой контроль, причем не силовым путем, а в рамках Минских соглашений.

А вот собираются ли у Зеленского поступать именно так — еще вопрос. Проблема реинтеграции ОРДЛО за последние месяцы абсолютно не приблизилась к разрешению. Этому не способствует и подписание в Минске скандальных документов о создании консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы. Здесь, скорее, таится угроза, что оккупированная часть Донбасса окажется для Украины своим «Приднестровьем».

«Мы работаем 24 часа в сутки для того, чтобы сделать чудо. Если оно не состоится, президент в последней своей речи сказал, что мы не будем тратить годы на то, чтобы добиться мира», — возможно, основной смысл таится именно в этих словах Ермака. Команда Зеленского ищет пути информационного «отступления» на случай, если план мирного урегулирования на Донбассе провалится. И здесь Сивохо, вероятно, должен выполнить роль своеобразного громоотвода. Мол, делали, что могли, даже столь скандальные инициативы, как у советника секретаря СНБО, пытались запустить, но не получилось.

При необходимости Сергея Сивохо можно будет безболезненно «слить», и он сойдет с политической арены как известный «сделавший свое дело» персонаж. Тогда можно будет взяться и за освещение того позитива, который действительно достигнут на Донбассе. Благо результаты должны поднакопиться, хотя основа некоторых из них была заложена еще при предыдущей власти.

Ну, а о Национальной платформе примирения и единства, скорее всего, быстро позабудут, как об абсурдной затее. Свою миссию по переключению внимания населения в нужном направлении она уже практически выполнила. А раз так, то вполне возможно, что Сергей Сивохо — не столь уж парадоксальное явление на политическом небосклоне Украине, а наоборот, тщательно просчитанное.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сергей Сивохо, который ранее предлагал выдавать пенсии жителям ОРДЛО, в телеэфире повторил тезис пропаганды РФ о том, что на Донбассе присутствует «внутренний конфликт».

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