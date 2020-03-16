Тайсону Фьюри грозит длительная дисквалификация: что известно (фото)

Спорт

У британского непобедимого супертяжеловеса Тайсона Фьюри, в недавнем поединке против американца Деонтея Уайлдера завоевавшего чемпионский пояс по версии WBC, могут быть серьезные проблемы.

Дело в том, что соотечественник Фьюри фермер Мартин Кэрфут заявил, что один из представителей команды Тайсона предлагал ему 30 тысяч долларов за неправдивые показания в деле о проваленном боксером допинг-тесте в феврале 2015 года. Как сообщает издание Daily Mail, мужчина должен был соврать, что запрещенный препарат нандролон, найденный в организме британца и его двоюродного брата Хьюи, попал туда через некачественное мясо дикого кабана, которое поставлял Кэрфут.

В итоге, фермер свою «миссию» выполнил, но деньги так и не получил. Сейчас же он нарушил обет молчания, и этим делом теперь займется Британское антидопинговое агентство. Если слова фермера окажутся правдивыми, братьям Фьюри грозит дисквалификация на восемь лет.

Фермер Мартин Кэрфут дал ложные показания в 2015 году, но не получил обещанных денег

Напомним, что после проваленного допинг-теста и оправдательных показаний фермера Тайсон Фьюри победил 28 февраля техническим нокаутом в восьмом раунде немца Кристиана Хаммера, а 28 ноября по очкам одолел украинца Владимира Кличко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фьюри и Уайлдер за третий супербой заработают 100 млн долларов.

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