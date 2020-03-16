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Больше метра снега: в сети показали яркие фото "зимних" Карпат
На нескольких снеголавинных станциях в украинских Карпатах высота снежного покрова превысила метр. Кстати, из-за похолодания на минувших выходных снег выпал и на равнине, в частности, в Ровенской области.
Так, на снеголавинном посту Драгобрат 16 марта высота снежного покрова составила 121 сантиметр — утром в понедельник ртутный столбик термометра опустился до -10,8°С. А на посту Пожежевська теплее — температура составила -3,6°С, высота снежного покрова — 26−130 см.
На горе Поп Иван Черногорский — 11 градусов мороза, ясно.
Днем ранее на станции также было морозно (-15 градусов) и ясно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 17 марта, в Украине потеплеет — в восточных областях днем ожидается плюс 6−8 градусов, в южных и западных регионах дневная температура — 12 градусов тепла. Ночью на всей территории, кроме запада, небольшие минусовые температуры.
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