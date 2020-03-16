Украина

Сухо и солнечно: синоптики порадовали прогнозом погоды на начало недели

После мартовских морозов и снега в Украине в начале рабочей недели немного потеплеет.

По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 16 марта, во всех областях Украины ожидается сухая погода. Днем на востоке страны столбики термометров покажут + 6−8 градусов, на западе 10- 12 градусов. Ночью в северных областях ожидается до минус 6 градусов.

В Киеве 16 марта ожидается +7…+9 градусов. Также без осадков.

Во вторник, 17 марта, на всей территории Украины также ожидается сухая погода, скорость ветра — около 12 метров в секунду. В восточных областях днем плюс 6−8 градусов, в южных и западных регионах дневная температура — 12 градусов тепла. Ночью на всей территории, кроме запада, небольшие минусовые температуры.

О погоде на все весенние месяцы читайте в материале «ФАКТОВ»: «На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны».

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