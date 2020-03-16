- 09:10 Доллар побил очередной рекорд: что происходит с курсом валют в начале недели
- 08:54 Женщина увидела призрак своего покойного отца в его любимом баре
- 08:47 Переход на летнее время в Украине: когда переводить часы
- 08:35 Переселенцы могут потерять пенсии: что делать при смене места жительства
- 08:29 Меган Маркл и принц Гарри привезут своего сына Арчи в гости к королеве Елизавете
- 08:21 Когда не стоит стричься и заключать сделки: лунный календарь на неделю
- 08:17 Сотни "новых санжар": в сети показали, как караваны заробитчан возвращаются в Украину
- 07:57 «Я продал любимый BMW, чтобы создать робобус для обучения детей и взрослых робототехнике»
- 07:54 Слезы Монатика и шутка Потапа: чем запомнился последний эфир «боев» на «Голосі країни-10»
- 07:53 Телец улучшит материальное положение, а Близнецы получат заманчивое предложение: гороскоп на неделю
- 07:50 Лайфхак против коронавируса: простое устройство позволяет нажимать кнопки лифта и само дезинфицируется
- 07:44 Токарный станок убил мужчину: первые детали страшной трагедии в Киеве
Сухо и солнечно: синоптики порадовали прогнозом погоды на начало недели
После мартовских морозов и снега в Украине в начале рабочей недели немного потеплеет.
По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 16 марта, во всех областях Украины ожидается сухая погода. Днем на востоке страны столбики термометров покажут + 6−8 градусов, на западе 10- 12 градусов. Ночью в северных областях ожидается до минус 6 градусов.
В Киеве 16 марта ожидается +7…+9 градусов. Также без осадков.
Во вторник, 17 марта, на всей территории Украины также ожидается сухая погода, скорость ветра — около 12 метров в секунду. В восточных областях днем плюс 6−8 градусов, в южных и западных регионах дневная температура — 12 градусов тепла. Ночью на всей территории, кроме запада, небольшие минусовые температуры.
О погоде на все весенние месяцы читайте в материале «ФАКТОВ»: «На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?