Общество и люди

Потепление и снег: синоптик рассказала о погоде до конца недели

Во вторник, 17 марта, серьезное похолодание сменится очередным потеплением — температура воздуха в течение дня составит + 5 + 9 градусов, а в западных регионах — до + 7 + 12 градусов.

«Пик потепления придется на четверг-пятницу — до + 12 + 17 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 17 марта в большинстве областей будет сухо. Небольшой дождь возможен на западе и севере страны.

В Киеве во вторник также вероятен небольшой дождь. Температура воздуха днем — до +7 градусов.

«Затем тепло „рванет“, и уже в среду, четверг и пятницу существенно повысится температура воздуха. Пик ожидается в четверг — до +15 +16 градусов», — прогнозирует синоптик.

Впрочем, в конце недели ожидается очередное похолодание. Так, в воскресенье, 22 марта, ожидается снижение температуры воздуха и мокрый снег.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили яркие фото из высокогорья Карпат, где в последние дни установилась морозная и ясная погода.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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