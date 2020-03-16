Стало известно, как будут работать отделения "Укрпочты" в условиях карантина

Украина

Во время карантина, который вводится в ряде населенных пунктов для предотвращения распространения коронавируса, «Укрпочта» продолжит работу в обычном режиме.

Об этом сообщает руководитель предприятия Игорь Смелянский, который также предупреждает и о некоторых нововведениях.

«С сегодняшнего дня вы увидите желтые линии в наших отделениях. Пожалуйста, не заходите за желтую линию, если у стойки обслуживается клиент. Подходите только тогда, когда окно свободно. Если видите очередь, не заходите в отделение (при хорошей погоде), подождите, пожалуйста, и зайдите, когда очередь станет меньше», — пишет Игорь Смелянский на своей страничке в соцсетях.

Он также рассказал о «счастливых часах» (до 13:00), когда комиссия за оплату коммунальных платежей на 50 меньше, чем обычно. «Если у вас есть такая возможность, приходите после 13:00, чтобы наименее защищенные слои населения, а также группы наибольшего риска смогли воспользоваться нашими услугами по утрам», — добавил руководитель «Укрпочты».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве с 17 марта вводятся серьезные ограничения из-за угрозы распространения коронавируса — работать будут лишь продуктовые магазины, магазины с хозяйственными товарами, АЗС, банки и банкоматы.

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