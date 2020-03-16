26.41 / 27.20 29.26 / 30.27
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно, как будут работать отделения "Укрпочты" в условиях карантина

12:14 16 марта 2020 465
Очередь на почте
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Во время карантина, который вводится в ряде населенных пунктов для предотвращения распространения коронавируса, «Укрпочта» продолжит работу в обычном режиме.

Об этом сообщает руководитель предприятия Игорь Смелянский, который также предупреждает и о некоторых нововведениях.

«С сегодняшнего дня вы увидите желтые линии в наших отделениях. Пожалуйста, не заходите за желтую линию, если у стойки обслуживается клиент. Подходите только тогда, когда окно свободно. Если видите очередь, не заходите в отделение (при хорошей погоде), подождите, пожалуйста, и зайдите, когда очередь станет меньше», — пишет Игорь Смелянский на своей страничке в соцсетях.

Он также рассказал о «счастливых часах» (до 13:00), когда комиссия за оплату коммунальных платежей на 50 меньше, чем обычно. «Если у вас есть такая возможность, приходите после 13:00, чтобы наименее защищенные слои населения, а также группы наибольшего риска смогли воспользоваться нашими услугами по утрам», — добавил руководитель «Укрпочты».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве с 17 марта вводятся серьезные ограничения из-за угрозы распространения коронавируса — работать будут лишь продуктовые магазины, магазины с хозяйственными товарами, АЗС, банки и банкоматы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Одесса

В Одессе из-за карантина опустели торговые центры: в сеть попали фото

Грипп

В Украине от гриппа умерли 63 человека

Тестирование

В Украине вылечили первого заболевшего на коронавирус

взорвали грузовик в Одессе

В Одессе взорвали грузовой автомобиль (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер