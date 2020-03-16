- 13:15 Посол в США оценил, подключится ли Вашингтон к решению конфликта на Донбассе
- 13:11 В Украине вылечили первого заболевшего на коронавирус
- 13:03 41-летняя Лилия Подкопаева в купальнике раскрыла секрет стройности
- 13:01 В Украине от гриппа умерли 63 человека
- 12:57 В Одессе взорвали грузовой автомобиль
- 12:48 Муж Заворотнюк поселился в больнице и кормит актрису целебной крупой
- 12:38 В Одессе из-за карантина опустели торговые центры: в сеть попали фото
- 12:14 Стало известно, как будут работать отделения "Укрпочты" в условиях карантина
- 12:11 Первые тесты и нехватка аппаратов для вентиляции легких: как Одесса готовится к приходу коронавируса
- 12:09 В Киеве закроют все заведения, кроме магазинов, аптек и АЗС
- 12:01 Есть шансы на победу: Украина вошла в пятерку фаворитов "Евровидения"
- 11:45 Потепление и снег: синоптик рассказала о погоде до конца недели
Стало известно, как будут работать отделения "Укрпочты" в условиях карантина
Во время карантина, который вводится в ряде населенных пунктов для предотвращения распространения коронавируса, «Укрпочта» продолжит работу в обычном режиме.
Об этом сообщает руководитель предприятия Игорь Смелянский, который также предупреждает и о некоторых нововведениях.
«С сегодняшнего дня вы увидите желтые линии в наших отделениях. Пожалуйста, не заходите за желтую линию, если у стойки обслуживается клиент. Подходите только тогда, когда окно свободно. Если видите очередь, не заходите в отделение (при хорошей погоде), подождите, пожалуйста, и зайдите, когда очередь станет меньше», — пишет Игорь Смелянский на своей страничке в соцсетях.
Он также рассказал о «счастливых часах» (до 13:00), когда комиссия за оплату коммунальных платежей на 50 меньше, чем обычно. «Если у вас есть такая возможность, приходите после 13:00, чтобы наименее защищенные слои населения, а также группы наибольшего риска смогли воспользоваться нашими услугами по утрам», — добавил руководитель «Укрпочты».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве с 17 марта вводятся серьезные ограничения из-за угрозы распространения коронавируса — работать будут лишь продуктовые магазины, магазины с хозяйственными товарами, АЗС, банки и банкоматы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..