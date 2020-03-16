- 13:15 Посол в США оценил, подключится ли Вашингтон к решению конфликта на Донбассе
- 13:11 В Украине вылечили первого заболевшего на коронавирус
- 13:03 41-летняя Лилия Подкопаева в купальнике раскрыла секрет стройности
- 13:01 В Украине от гриппа умерли 63 человека
- 12:57 В Одессе взорвали грузовой автомобиль
- 12:48 Муж Заворотнюк поселился в больнице и кормит актрису целебной крупой
- 12:38 В Одессе из-за карантина опустели торговые центры: в сеть попали фото
- 12:14 Стало известно, как будут работать отделения "Укрпочты" в условиях карантина
- 12:11 Первые тесты и нехватка аппаратов для вентиляции легких: как Одесса готовится к приходу коронавируса
- 12:09 В Киеве закроют все заведения, кроме магазинов, аптек и АЗС
- 12:01 Есть шансы на победу: Украина вошла в пятерку фаворитов "Евровидения"
- 11:45 Потепление и снег: синоптик рассказала о погоде до конца недели
В Киеве закроют все заведения, кроме магазинов, аптек и АЗС
В Киеве, где с 12 марта в связи с коронавирусом объявили карантин в школах, детсадах и вузах, вводятся тотальные ограничения. Закрываются почти все учреждения. Будут работать только продуктовые магазины, магазины с хозяйственными товарами, АЗС, банки и банкоматы.
Об этом на своей официальной странице сообщил городской голова Виталий Кличко.
С 17 марта в Киеве максимально ограничивается:
- передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами Украины;
- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;
- работа предприятий общественного питания. Заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары смогут принимать онлайн заказ на доставку еды на дом;
- не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.
Временно приостанавливается работа спортивных комплексов и залов, СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салонов, а также развлекательных заведений — дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.
Общественный транспорт пока продолжит работать. В Киевском метрополитене рекомендуют пассажирам пользоваться масками.
Городские власти Киева будут работать в штатном режиме. В то же время департаменты КГГА временно отменят совещательные и коллегиальные заседания, общественные слушания и личные приемы граждан. Центры предоставления админуслуг будут принимать граждан по предварительной онлайн-записи.
По словам мэра, город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей продуктами питания и предметами первой необходимости. Их будут доставлять домой.
Как сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал украинцев со всей ответственностью отнестись к ограничительным мерам в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт