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В Киеве закроют все заведения, кроме магазинов, аптек и АЗС

12:09 16 марта 2020 923
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве, где с 12 марта в связи с коронавирусом объявили карантин в школах, детсадах и вузах, вводятся тотальные ограничения. Закрываются почти все учреждения. Будут работать только продуктовые магазины, магазины с хозяйственными товарами, АЗС, банки и банкоматы.

Об этом на своей официальной странице сообщил городской голова Виталий Кличко.

С 17 марта в Киеве максимально ограничивается:
- передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами Украины;
- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;
- работа предприятий общественного питания. Заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары смогут принимать онлайн заказ на доставку еды на дом;
- не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Временно приостанавливается работа спортивных комплексов и залов, СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салонов, а также развлекательных заведений — дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Общественный транспорт пока продолжит работать. В Киевском метрополитене рекомендуют пассажирам пользоваться масками.

Городские власти Киева будут работать в штатном режиме. В то же время департаменты КГГА временно отменят совещательные и коллегиальные заседания, общественные слушания и личные приемы граждан. Центры предоставления админуслуг будут принимать граждан по предварительной онлайн-записи.

По словам мэра, город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей продуктами питания и предметами первой необходимости. Их будут доставлять домой.

Как сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал украинцев со всей ответственностью отнестись к ограничительным мерам в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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