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Вслед за Львовом и Одессой на тотальный карантин закрывают Ивано-Франковск: что это значит
В связи с пандемией коронавируса, чтобы предотвратить распространение инфекции, в Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов.
Работать будут только продуктовые торговые точки и аптеки.
Решение принято на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, также временно ограничат прием граждан в центрах предоставления админуслуг и управлениях соцзащиты населения.
Услуги будут предоставлять только в онлайн-режиме.
Руководителям предприятий различных форм собственности комиссия рекомендовала перейти на дистанционную форму работы.
Коммунальный транспорт будет работать по графику выходного дня.
Комиссия постановила перепрофилировать городские медицинские учреждения, в том числе роддом, чтобы быть готовыми к приему больных коронавирусом.
Напомним, о введении во Львове карантина в воскресенье, 15 марта, сообщил мэр города Андрей Садовый. Такое же решение принял и мэр Одессы Геннадий Труханов.
Как сообщали «ФАКТЫ», министерство здравоохранения намерено перепрофилировать все больницы под инфекционные стационары.
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