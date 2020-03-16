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В Одессе из-за карантина опустели торговые центры: в сеть попали фото
В связи с карантином, который действует в Украине из-за угрозы коронавируса, в Одессе резко снизилось количество посетителей популярных торговых центров. Об этом сообщает издание «Таймер».
Отмечается, что в центре Одессы закрыты многие магазины и «Макдональдс». Вечером 15 марта городской голова Геннадий Труханов выпустил распоряжение об ограничении работы заведений общественного пользования. Оно предусматривает, что если заведение не закрылось, то должно обслуживать одновременно не более 10 клиентов.
«Впрочем, как признал сам Труханов, подписанное им распоряжение носит рекомендательный характер», — отмечает издание.
На опубликованных фото видны практически безлюдные просторные торговые площади:
Ранее сообщалось, что в Киеве массово закрывают общественные заведения. Действовать будут лишь аптеки, магазины и АЗС.
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