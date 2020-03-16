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Одессу, Львов и другие города Украины закрывают на карантин: что происходит в областных центрах
Объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса в мире заставляет Украину предпринимать предупредительные меры, чтобы не дать инфекции мгновенно охватить большинство населения страны.
В связи с этим, во многих городах комиссии по чрезвычайным ситуациям уже приняли решение о введении карантина.
«ФАКТЫ» следят за тем, что сейчас происходит в крупных городах страны.
На территории Полтавы ввели карантин и ограничили работу общественных заведений. Часть кафе, баров, ресторанов и клубов начали приостанавливать работу или переходить в режим «to go».
В Киеве с 17 марта вводятся тотальные ограничения. Закрываются почти все учреждения. Будут работать только продуктовые магазины, магазины с хозяйственными товарами, АЗС, банки и банкоматы. Ограничивается также передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами Украины. Прекращается проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.
Первыми о введении карантина в вузах, школах и детсадах объявили власти Киева.
Более жесткие ограничения ввели в Черновицкой области, где уже есть два подтвержденных случая заболевания COVID-19. С 13 марта в области ограничена работа крупных торговых центров и рынков, кроме продуктовых секторов, отменены все междугородние автобусные рейсы. Продукты и лекарства пожилым людям будут доставлять специально созданные мобильные группы.
Мэр Львова Андрей Садовый в воскресенье, 15 марта, объявил о закрытии в городе всех учреждений торговли, кроме продуктовых магазинов. Работать будут еще аптеки и заправки.
В Одессе с 16 марта также остановили работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек.
Вслед за Львовом и Одессой, в Ивано-Франковске 16 марта объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов. Работать будут только продуктовые торговые точки и аптеки. Временно ограничат прием граждан в центрах предоставления админуслуг и управлениях соцзащиты населения.
Напомним, с полуночи 16 марта в Украину прекратили впускать иностранцев, а также закрыли около сотни пунктов пропуска.
С 17 марта полностью прекратится авиасообщение, железнодорожные и автобусные перевозки.
Как сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал украинцев со всей ответственностью отнестись к ограничительным мерам в связи с пандемией опасной болезни.
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