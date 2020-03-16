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Муж Заворотнюк поселился в больнице и кормит актрису целебной крупой
Актриса Анастасия Заворотнюк, об улучшении самочувствия которой недавно заявила ее дочь, все еще в клинике. Ее муж Петр Чернышев поселился с женой и ухаживает за ней.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Чернышев практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе. Он ездит иногда на работу и за покупками, среди которых специальная крупа для иммунитета.
Также звезду «Моей прекрасной няни» регулярно навещает мама, она уезжает домой только ночевать.
Родственники продолжают молиться за актрису. Так, ее дочь Анна накануне объявила о коллективной молитве.
А врачи, по словам инсайдера канала, продолжают бороться за здоровье Анастасии Заворотнюк.
Напомним, что ранее из-за долгого молчания родственников в сети появились слухи о смерти актрисы.
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