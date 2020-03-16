41-летняя Лилия Подкопаева в купальнике раскрыла секрет стройности (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, не так давно родившая дочку, показала свою шикарную фигуру в купальнике и раскрыла секрет стройности. 41-летняя мама троих детей своим примером подтверждает давно известную истину: нет действия — нет результата. Лилия говорит, что секрет стройного тела — правильное, здоровое питание и физические нагрузки. Об этом она написала, опубликовав фото в купальнике на своей странице в Instagram.

«Все просто: ешь плохо — выглядишь плохо. Не тренируешься — выглядишь как человек, который не тренируется. Чудес после 40 не бывает — на генетику уповай, а сам не плошай», — написала Подкопаева под фото.

Подписчики пришли в восторг от снимка, ведь Лиля не часто радует их подобными фото.

«Какая красотка!», «Вид шикарный, будто из зала не выходите вообще», «Фигура у вас идеальная», «Вы в прекрасной форме», «Шикарная фигура», «Статуэтка», «С годами выглядите только лучше», — не сдерживают комплиментов в комментариях.

Ранее Лилия Подкопаева сверкнула дерзким декольте.

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