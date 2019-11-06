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- 09:28 Горячая мамочка: Лилия Подкопаева удивила дерзким декольте
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Горячая мамочка: Лилия Подкопаева удивила дерзким декольте (фото)
Знаменитая украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, котрая недавно в США родила вторую дочь, удивила поклонников дерзким снимком. Всегда сдержанная Лилия опубликовала в Instagram смелое фото, на котором позирует в белой расстегнутой рубашке и черном бюстгалтере, который подчеркнул грудь молодой мамочки.
«Мы бываем разными», — коротко подписала снимок Лилия.
Соблазнительное фото очень понравилось ее подписчикам. Они оставляют комментарии с комплиментами. Среди подписчиков Подкопаевой — кума Ани Лорак и актриса Ольга Сумская.
Напомним, что 19 сентября 41-летняя спортсменка родила девочку и показала фото малышки. Имя дочки Лилия и ее муж Игорь Дубинский не разглашают. Также они воспитывают детей спортсменки от первого брака — сына Вадима и дочь Каролину.
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