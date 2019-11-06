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Горячая мамочка: Лилия Подкопаева удивила дерзким декольте (фото)

9:28 6 ноября 2019 441
Лилия Подкопаева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Знаменитая украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, котрая недавно в США родила вторую дочь, удивила поклонников дерзким снимком. Всегда сдержанная Лилия опубликовала в Instagram смелое фото, на котором позирует в белой расстегнутой рубашке и черном бюстгалтере, который подчеркнул грудь молодой мамочки.

«Мы бываем разными», — коротко подписала снимок Лилия.

Соблазнительное фото очень понравилось ее подписчикам. Они оставляют комментарии с комплиментами. Среди подписчиков Подкопаевой — кума Ани Лорак и актриса Ольга Сумская.

Напомним, что 19 сентября 41-летняя спортсменка родила девочку и показала фото малышки. Имя дочки Лилия и ее муж Игорь Дубинский не разглашают. Также они воспитывают детей спортсменки от первого брака — сына Вадима и дочь Каролину.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Слава Каминская засветила грудь в прозрачной майке. Также певица Настя Каменских показала стройные ножки в Мексике.

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