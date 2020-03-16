Общество и люди

Вертолеты с дезинфектором: в сети разоблачили нелепый фейк о коронавирусе

Наряду с официальными сообщениями об ограничениях, которые власти вводят с целью борьбы с распространением коронавируса, украинцы получают и фейковые сообщения, цель которых — сеять панику.

Один из подобных случаев анализировали на страничке «По той бік новин» в социальных сетях. В странном сообщении людей предупреждали о каких-то вертолетах, которые якобы будут распылять дезинфицирующие вещества.

При этом авторы анализа обращают внимание на то, что текст сообщения явно «прогоняли» через гугл-транслейт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Службе безопасности Украины ищут организаторов рассылки фейковых сообщений, которые еще в феврале 2020 года от якобы имени Минздрава сообщали о пяти инфицированных коронавирусом украинцах.

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