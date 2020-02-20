Украина

Фейковые сообщения о коронавирусе в Украине рассылали с иностранных почтовых сервисов, — СБУ

В Службе безопасности Украины занялись поисками организаторов рассылки фейковых сообщений о якобы пятерых инфицированных коронавирусом украинцах, которые якобы отправляли из Минздрава.

«Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя. Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы, которых в Китае не допустили к посадке на самолет, которым эвакуировали наших соотечественников из Уханя, оказались здоровыми.

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