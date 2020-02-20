24.29 / 24.50 26.21 / 26.54
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Фейковые сообщения о коронавирусе в Украине рассылали с иностранных почтовых сервисов, — СБУ

16:54 20 февраля 2020 33
Хакеры
Инф. «ФАКТОВ»

В Службе безопасности Украины занялись поисками организаторов рассылки фейковых сообщений о якобы пятерых инфицированных коронавирусом украинцах, которые якобы отправляли из Минздрава.

«Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя. Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы, которых в Китае не допустили к посадке на самолет, которым эвакуировали наших соотечественников из Уханя, оказались здоровыми.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова грохнулась во время фотосессии (видео)

Сара Уорд

К чересчур моложавой 76-летней бабушке 32 внуков пристают на улице молодые люди (фото)

пончики

Очень вкусные творожные пончики: легкий рецепт (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер