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В аварии на Сумщине погибли три человека: фото с места трагедии
В понедельник, 16 марта, в Сумской области в районе села Постольное произошло смертельное ДТП. В этот же день на Набережном шоссе в Киеве в аварии погиб пассажир одной из машин.
Как сообщили в сумском областном главке полиции, около 8 часов утра столкнулись микроавтобус Renault и рейсовый автобус сообщением Сумы — Знобь-Новгородское. По предварительным данным, в результате аварии погибли водитель и два пассажира микроавтобуса.
На месте происшествия работали медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты.
Причины аварии устанавливаются.
Напомним, на днях в Николаеве фотомодель на Mitsubishi насмерть сбила беременную женщину.
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