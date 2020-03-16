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Происшествия

В аварии на Сумщине погибли три человека: фото с места трагедии

14:26 16 марта 2020 30
ДТП
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В понедельник, 16 марта, в Сумской области в районе села Постольное произошло смертельное ДТП. В этот же день на Набережном шоссе в Киеве в аварии погиб пассажир одной из машин.

Как сообщили в сумском областном главке полиции, около 8 часов утра столкнулись микроавтобус Renault и рейсовый автобус сообщением Сумы — Знобь-Новгородское. По предварительным данным, в результате аварии погибли водитель и два пассажира микроавтобуса.

На месте происшествия работали медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты.

Причины аварии устанавливаются.

Напомним, на днях в Николаеве фотомодель на Mitsubishi насмерть сбила беременную женщину.

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