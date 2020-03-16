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Не пристегнулся: в страшной аварии с переворотом в Киеве погиб мужчина
В Киеве на Набережном шоссе произошло смертельное ДТП, во время которого погиб пассажир перевернувшегося автомобиля Volkswagen, не пристегнутый ремнем безопасности. Ранее в Житомирской области в ДТП погибла молодая женщина с годовалым ребенком и водители двух авто.
Как сообщает «Киев оперативный» со ссылкой на слова свидетелей дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля Subaru врезался в заднюю часть Volkswagen, который от удара перевернулся.
Пассажир «немца», который не был пристегнут, погиб на месте, а водителя с тяжелыми травмами увезли медики.
Также в больницу попала пассажирка Subaru, а водитель авто от помощи медиков отказался.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Житомирской трассе под Киевом, в районе Чайки ДТП с переворотом заблокировало движение автомобилей на километр с одной и с другой стороны. По словам очевидцев, инцидент произошел во время неудачного разворота — на высокой скорости столкнулись два авто, одно из которых перевернулось.
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