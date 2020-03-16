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Украина

В Польше нашли двух украинцев с коронавирусом: один из них недавно приехал из Украины

14:53 16 марта 2020 282
Пандемия
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 16 марта, в Польше выявили коронавирус у 25 человек, в том числе у двух граждан Украины, при этом страна временно закрыла международное сообщение с другими государствами. О заболевших украинцах сообщает «Укринформ».

«Пациент из инфекционной больницы в Цешине изолирован в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, который находится в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения», — заявила пресс-секретарь воеводы Силезского воеводства Алина Кухажевска.

Города Цешин и Тыхы находятся на юге Польши.

Ранее сообщалось, что Украина приостанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей. Последние поезда из Польши совершили рейсы в Украину 14 марта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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