26.51 / 27.39 29.36 / 30.47
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Как будут выплачивать пенсии и субсидии в условиях карантина

15:05 16 марта 2020 56
Пенсия
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Министерстве социальной политики рассказали, как в условиях карантина, который вводят для предотвращения распространения коронавируса в Украине, будут обеспечиваться выплаты пенсий, социальных пособий, а также субсидий на коммуналку.

По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, предпринимаются все необходимые меры для обеспечения выплаты и доставки пенсий и социальных пособий, а также жилищных субсидий на период карантина в плановом режиме.

«Почти треть получателей пенсий и социальных пособий, особенно маломобильных категорий, получает их через „Укрпочту“, в частности, путем доставки непосредственно домой. Сейчас такие выплаты также осуществляются в соответствии с определенными графиками. „Укрпочта“ работает в обычном режиме», — заявил Виталий Музыченко.

Также, по его словам, уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие (или отсутствие) задолженности не влияет на право получения украинцами назначенных субсидий в течение срока их получения — до завершения текущего отопительного периода.

Виталий Музыченко добавил, что наличие просроченной (более двух месяцев) задолженности влияет на право получения субсидии на следующий период, что будет определяться, начиная с мая текущего года.

Таким образом важно, чтобы в мае этого года у получателей льгот и субсидий отсутствовала задолженность, сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время карантина, когда закрываются торговые и развлекательные учреждения, кроме продуктовых магазинов, заправок и аптек, «Укрпочта» продолжит работу в обычном режиме.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рулон туалетной бумаги

Британка запаслась туалетной бумагой, но дети подготовили ей сюрприз (фото)

блондинка напала на охранника в Одессе

В центре Одессы блондинка напала на охранника торгового центра (видео)

Ликвидированный боевик

Командир боевиков рассказал, кто на самом деле убил видных главарей «ДНР»-«ЛНР» (видео)

Пандемия

В Польше нашли двух украинцев с коронавирусом: один из них недавно приехал из Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер