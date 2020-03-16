Деньги

Как будут выплачивать пенсии и субсидии в условиях карантина

В Министерстве социальной политики рассказали, как в условиях карантина, который вводят для предотвращения распространения коронавируса в Украине, будут обеспечиваться выплаты пенсий, социальных пособий, а также субсидий на коммуналку.

По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, предпринимаются все необходимые меры для обеспечения выплаты и доставки пенсий и социальных пособий, а также жилищных субсидий на период карантина в плановом режиме.

«Почти треть получателей пенсий и социальных пособий, особенно маломобильных категорий, получает их через „Укрпочту“, в частности, путем доставки непосредственно домой. Сейчас такие выплаты также осуществляются в соответствии с определенными графиками. „Укрпочта“ работает в обычном режиме», — заявил Виталий Музыченко.

Также, по его словам, уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие (или отсутствие) задолженности не влияет на право получения украинцами назначенных субсидий в течение срока их получения — до завершения текущего отопительного периода.

Виталий Музыченко добавил, что наличие просроченной (более двух месяцев) задолженности влияет на право получения субсидии на следующий период, что будет определяться, начиная с мая текущего года.

Таким образом важно, чтобы в мае этого года у получателей льгот и субсидий отсутствовала задолженность, сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время карантина, когда закрываются торговые и развлекательные учреждения, кроме продуктовых магазинов, заправок и аптек, «Укрпочта» продолжит работу в обычном режиме.

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