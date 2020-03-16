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Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса и экстренно собирает СНБО (видео)

17:39 16 марта 2020 1149
Владимир Зеленский
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

На вторник, 17 марта, президентом Владимиром Зеленским назначено экстренное заседание СНБО. На нем, возможно, будет рассматриваться введение чрезвычайного положения в Украине.

Владимир Зеленский рассказал о неотложных мерах, которые должны приостановить распространение коронавируса на территории Украины. Президент также обещает максимально часто информировать сограждан об актуальной ситуации по противодействию болезни.

Со среды, 18 марта, с 12:00 в Украине ограничат междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Для городских перевозок вводятся ограничения: не более 10 человек в маршрутках и не более 20 человек автобусах, трамваях и троллейбусах. Президент призвал запретить работу метрополитена.

«В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, — в Черновицкой и Житомирской — ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта», — сказал в видеообращении Зеленский.

Он анонсировал, что вечером 16 марта состоится заседание правительства и призвал Кабмин с 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе и другим заведениям питания, развлечений.

«Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. гривен, должны получить доплату в размере 1 тысяча гривен», — заявил Зеленский.

Как сообщает ZN.UA, со ссылкой на свой источник информации, в понедельник, 16 марта, в Кабмине прошло расширенное совещание по коронавирусу. Проводил его президент Владимир Зеленский. Основными докладчиками выступили премьер-министр Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов. Также участвовали главы всех облгосадминистраций.

Источники издания сообщают, что основным вопросом заседания СНБО станет дискуссия о введении в Украине чрезвычайного положения — это потребует дальнейшего утверждения Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что в Одесской области госграницу будут контролировать с самолета.

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