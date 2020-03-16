На карантин закрывают всю Одесскую область, исключение – «7-й километр»

Украина

Следом за Одессой в Одесской области с полуночи 17 марта вводится карантин. Днем в понедельник, 16 марта, ряд решений по недопущению эпидемии коронавируса в регионе приняли на заседании областной комиссии по техногенной безопасности и противодействию ЧС.

Об этом стало известно в ходе брифинга первого заместителя главы Одесской обладминистрации Вячеслава Овечкина. По его словам, с 0:00 17 марта временно приостановят функции предприятий и площадок, где одновременно находятся более 10 человек. Это детские развлекательные центры, клубы, площадки; детские и юношеские спортивные школы, фитнес- клубы, тренажерные залы, бассейны, спортплощадки и стадионы; зоопарки, парки аттракционов; все магазины, исключая продуктовые и аптеки; торговые центры, строительные рынки и другие, кроме продуктовых; рестораны, заведения общественного питания.

Руководство ОГА призвало работодателей региона перевести работников на дистанционный режим работы.

Также комиссия приняла решение об использовании резервного фонда региона.

«Мы приняли решение насчет разблокирования резервного фонда области, благодаря которому будет финансироваться закупка необходимых материалов», — сообщил Вячеслав Овечкин.

Вместе с тем популярный промтоварный рынок «7-й километр» пока продолжит функционировать.

В то же время 16 марта стало известно, что в Одессе изолировали 11 человек из-за возможного заражения коронавирусом. Городской голова Геннадий Труханов заявил, что в клиническую инфекционную больницу самостоятельно обратились люди, которые вернулись из-за границы, и сами попросили их изолировать.

Как уточнила заместитель директора городского департамента здравоохранения Надежда Гончаренко, с вечера пятницы, 13 марта, по воскресенье, 15 марта, в больницу действительно поступили 11 человек. По словам чиновницы, их изолировали, поместив в специальные боксы.

У одного из пациентов обнаружили воспаление легких. Анализы для определения возможного инфицирования коронавирусом у них не брали, поскольку в выходны дни не функционирует соответствующая клиническая лаборатория. Потому необходимые для исследования заборы у этих пациентов отобраны лишь 16 марта и направлены на анализы в столицу.

Первая партия экспресс-тестов для проверки на коронавирус, поступление которой в Одессе ожидалось 16 марта, прибудет лишь в конце текущей недели.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области государственную границу будет мониторить патрульный самолет.

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