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Украина

В Киеве закрывают метро, а по всей стране вводят ограничения перемещений

19:04 16 марта 2020 2787
Метро
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Со среды, 18 марта, в Украине могут вступить в силу ограничения междугородних и межобластных пассажирских перевозок, также, возможно, будет приостановлена работа метро. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, которое разместил Офис президента.

Для городских перевозок предусматриваются ограничения. В маршрутках можно будет перевозить не более 10 человек, а в автобусах, троллейбусах и трамваях — не более 20 человек. Президент также заявил о необходимости запрета работы метрополитена.

В Украине метро есть в трех городах: Киеве, Харькове, Днепре. В столице за всю историю метро закрывали только один раз — 18 февраля 2014 года, когда был штурм Евромайдана. Тогда закрытие привело к транспортному коллапсу в городе.

Решение по введению ограничений будет принимать Кабмин.

Напоминаем, в Ужгороде и Черкассах ввели тотальный карантин.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз собирается ввести ограничения для граждан третьих стран на въезд в Шенгенскую зону. Мораторий может действовать ближайшие 30 дней с возможностью продления.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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