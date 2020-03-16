- 20:20 Боевики на Донбассе устроили дикую провокацию с участием психически больного человека
- 20:11 «Шеф, все пропало!»: какие знаки зодиака чаще других поддаются панике
- 20:02 Прокуратуры временно прекращают личный прием граждан, — Офис генпрокурора
- 19:56 Десятки украинцев застряли на германско-польской границе: МИД принимает меры
- 19:44 Карантин в Одессе: браки и алкоголь – под запретом
- 19:37 "Укрзалізниця" отменяет "за ненадобностью" экспресс до аэропорта "Борисполь"
- 19:36 В Британии похищены три шедевра живописи стоимостью несколько миллионов долларов
- 19:30 Минздрав получит 20 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса
- 19:11 В России умер один из основателей культовой рок-группы «Гражданская Оборона»
- 19:04 В Киеве закрывают метро, а по всей стране вводят ограничения перемещений
- 18:49 Гривня продолжает падать: НБУ установил курсы доллара и евро на 17 марта
- 18:28 Безопасных стран сейчас нет: Кулеба призвал не верить туроператорам
Прокуратуры временно прекращают личный прием граждан, — Офис генпрокурора
В понедельник, 16 марта, и.о. генерального прокурора Виктор Чумак провел видео-конференцию с руководителями региональных прокуратур, она была посвящена предотвращению распространения коронавируса COVID-19 среди сотрудников.
По словам Виктора Чумака, допуск посторонних лиц в помещения органов прокуратуры будет только с разрешения руководства. Также временно прекращается личный прием граждан, а обращения будут приниматься в электронной форме.
«Мы переносим на неопределенный срок Всеукраинскую конференцию прокуроров, проведение которой планировалось 27 марта. Также пока не будет проведено дополнительное тестирование в рамках аттестации прокуроров региональных прокуратур», — заявил Чумак.
Ранее сообщалось, что в Одессе из-за карантина под запрет попали регистрации бракосочетаний, под угрозой ограничений находится также продажа спиртных напитков.
Фото:
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»