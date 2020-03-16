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Украина

Прокуратуры временно прекращают личный прием граждан, — Офис генпрокурора

20:02 16 марта 2020 21
Офис генпрокурора
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 16 марта, и.о. генерального прокурора Виктор Чумак провел видео-конференцию с руководителями региональных прокуратур, она была посвящена предотвращению распространения коронавируса COVID-19 среди сотрудников.

По словам Виктора Чумака, допуск посторонних лиц в помещения органов прокуратуры будет только с разрешения руководства. Также временно прекращается личный прием граждан, а обращения будут приниматься в электронной форме.

«Мы переносим на неопределенный срок Всеукраинскую конференцию прокуроров, проведение которой планировалось 27 марта. Также пока не будет проведено дополнительное тестирование в рамках аттестации прокуроров региональных прокуратур», — заявил Чумак.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за карантина под запрет попали регистрации бракосочетаний, под угрозой ограничений находится также продажа спиртных напитков.

Фото: 24tv.ua

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