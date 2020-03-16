Боевики на Донбассе устроили дикую провокацию с участием психически больного человека

Украина

На Донбассе украинская армия сорвала дерзкую провокацию боевиков. Враг вывел на открытую местность гражданского, одетого в военный бушлат, и пытался спровоцировать открытие огня украинскими военными.

После того, как мужчина был задержан подразделениями операции Объединенных сил, выяснилось, что гражданин страдает от психического расстройства. Также установлено, что мужчина по документам является гражданином России, он приехал из Ростова-на-Дону на оккупированную часть Донецкой области. Не найдя ни работы, ни жилья, гражданин согласился перейти на подконтрольную Украине территорию.

«Оккупационный режим решил использовать психически больного человека в своих преступных целях. Вместо того, чтобы дать возможность пересечь КПВВ, мужчина был доставлен на передовые позиции и одет в старый бушлат, чтобы издалека сделать его похожим на боевика. После этого оккупационно-террористические войска просто выпихнули несчастного из окопа и направили его в сторону украинских позиций», — рассказали в пресс-центре ООС.

Напомним, ранее боевики устроили провокацию, обстреляв собственные опорные пункты, и пытались переложить ответственность за открытие огня на ВСУ.

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