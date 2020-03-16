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Украина

"Даже не собираюсь": Кернес отказался закрывать метро в Харькове

21:03 16 марта 2020 716
кернес
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Мэр Харькова Геннадий Кернес не собирается следовать рекомендациям президента и закрывать харьковское метро. Градоначальник напомнил, что в Харькове заболевших COVID-19 не выявлено. Кроме того, закрытие метро приведет к транспортным проблемам в городе.

«Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться», — заявил Кернес Украинской правде.

Напомним, президент Владимир Зеленский 16 марта призвал запретить в Украине работу метрополитена, чтобы не дать распространяться коронавирусу. Было предложено, чтобы метрополитен остановился 18 марта, а городские перевозки осуществлялись маршрутками (до 10 человек в салоне), и трамваями, троллейбусами, автобусами (до 20 человек в салоне).

Фото city.kharkov.ua

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