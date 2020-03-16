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В Чернигове закрывают библиотеки, а магазины и аптеки продлят время работы
Чернигов с 16 марта присоединился к тем регионам, которые усилили карантинные меры из-за вспышки коронавируса. В городе с 0.00 17 марта закрываются детские центры, клубы, развлекательные зоны в ТРЦ, бассейны и спортивные клубы. До 3 апреля отменяются спортивные соревнования всех уровней.
Кроме того, закрываются ночные клубы и дискотеки. Тихие развлечения также будут недоступны: уходят на карантин библиотеки и городской «Туристический информационный центр».
Коммунальщикам поручено прекратить практику хождения по квартирам и домам для сверки счетчиков. А вот аптекам, предприятиям торговли рекомендуется продлить часы работы. Это необходимо, чтобы жители Чернигова, пришедшие купить продукты питания и бытовые товары, не стояли в очереди и не подвергали себя угрозе заражения.
Напомним, в Украине подтверждены семь случаев заражения коронавирусом COVID-19. Двое последних заболевших выявлены в Киеве.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.