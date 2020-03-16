Украина

В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в двух областях и закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре

В связи со стремительным распространением в Украине коронавирусной инфекции Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера Украины Дениса Шмыгаля приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре 17 марта.

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства

«Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре в течении 17 марта», — написал Гончаренко.

Также нардеп рассказал о том, что Кабинет министров Украины принял решение с 00:01 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях ввести чрезвычайное положение.

«С 00:01 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях вводится чрезвычайное положение. В Киеве пока не вводится, потому что завтра соберется Киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям, и рассмотрит ситуацию», — написал Гончаренко.

Ранее с таким предложением выступил Президент Зеленский, предложив ввести режим ЧС в соответствующих областях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с карантином в Чернигове продлят часы работы аптек и продуктовых магазинов, а в Закарпатье вводят практику измерения температуры въезжающим в область и сотрудникам пока еще работающих офисов. Аналогичные меры приняты в Черкассах, Житомире, Херсоне, Ровно и Луцке. В Черновцах в продовольственных магазинах (единственных, которым разрешено работать) вводят европейскую практику: не более десяти людей в помещении, включая продавца.

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