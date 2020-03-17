Стиль жизни

Чего ждать во вторник: гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака

Во вторник, 17 марта, многих ждут убытки и незначительные финансовые потери.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам, возможно, придется занять небольшую сумму или раскошелиться на внеплановую покупку.

Телец

Хороший день для создания комфорта вокруг. Будет несложно наладить контакт с соседями, родней, детьми.

Близнецы

Возможно, сразу множество безотлагательных дел потребуют самого прямого участия.

Рак

Отличный день для крупных покупок и вложений, если вы делаете это с умом.

Лев

Для Львов сегодня может сложиться удачная обстановка в семейных делах.

Дева

Девам рекомендуется заняться собой. Уделите внимание и внешности, и духовности.

Весы

День тяжел лишь для капризных Весов-мечтателей, не желающих считаться с реальностью

Скорпион

В течение дня не следует забывать о делах, направленных на карьерный успех. Внимательно отнеситесь к словам руководства.

Стрелец

Не стоит бездумно верить всему, что вы сегодня услышите. Найдите время для системного ухода за внешностью.

Козерог

Родственники забросают вас просьбами и утомят. Найдите безопасный способ поскорей восстановить свои силы.

Водолей

Не стоит много думать и анализировать, нужно просто прожить этот день без лишних эмоций.

Рыбы

Если не начнете что-то менять, то сегодняшнее ваше «плохо» может перевоплотиться на «еще хуже».

Хорошего вам дня!

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