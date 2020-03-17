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Стиль жизни

Чего ждать во вторник: гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака

1:15 17 марта 2020 14
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Во вторник, 17 марта, многих ждут убытки и незначительные финансовые потери.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

Овнам, возможно, придется занять небольшую сумму или раскошелиться на внеплановую покупку.

Телец

Хороший день для создания комфорта вокруг. Будет несложно наладить контакт с соседями, родней, детьми.

Близнецы

Возможно, сразу множество безотлагательных дел потребуют самого прямого участия.

Рак

Отличный день для крупных покупок и вложений, если вы делаете это с умом.

Лев

Для Львов сегодня может сложиться удачная обстановка в семейных делах.

Дева

Девам рекомендуется заняться собой. Уделите внимание и внешности, и духовности.

Весы

День тяжел лишь для капризных Весов-мечтателей, не желающих считаться с реальностью

Скорпион

В течение дня не следует забывать о делах, направленных на карьерный успех. Внимательно отнеситесь к словам руководства.

Стрелец

Не стоит бездумно верить всему, что вы сегодня услышите. Найдите время для системного ухода за внешностью.

Козерог

Родственники забросают вас просьбами и утомят. Найдите безопасный способ поскорей восстановить свои силы.

Водолей

Не стоит много думать и анализировать, нужно просто прожить этот день без лишних эмоций.

Рыбы

Если не начнете что-то менять, то сегодняшнее ваше «плохо» может перевоплотиться на «еще хуже».

Хорошего вам дня!

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