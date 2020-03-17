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Чего ждать во вторник: гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака
Во вторник, 17 марта, многих ждут убытки и незначительные финансовые потери.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака.
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Овен
Овнам, возможно, придется занять небольшую сумму или раскошелиться на внеплановую покупку.
Телец
Хороший день для создания комфорта вокруг. Будет несложно наладить контакт с соседями, родней, детьми.
Близнецы
Возможно, сразу множество безотлагательных дел потребуют самого прямого участия.
Рак
Отличный день для крупных покупок и вложений, если вы делаете это с умом.
Лев
Для Львов сегодня может сложиться удачная обстановка в семейных делах.
Дева
Девам рекомендуется заняться собой. Уделите внимание и внешности, и духовности.
Весы
День тяжел лишь для капризных Весов-мечтателей, не желающих считаться с реальностью
Скорпион
В течение дня не следует забывать о делах, направленных на карьерный успех. Внимательно отнеситесь к словам руководства.
Стрелец
Не стоит бездумно верить всему, что вы сегодня услышите. Найдите время для системного ухода за внешностью.
Козерог
Родственники забросают вас просьбами и утомят. Найдите безопасный способ поскорей восстановить свои силы.
Водолей
Не стоит много думать и анализировать, нужно просто прожить этот день без лишних эмоций.
Рыбы
Если не начнете что-то менять, то сегодняшнее ваше «плохо» может перевоплотиться на «еще хуже».
Хорошего вам дня!
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