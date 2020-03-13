Стиль жизни



ОВЕН. Звезды не рекомендуют вам хвататься за новые дела, если еще не завершены предыдущие. Желательно больше времени уделять собственному здоровью и личной жизни — то, что вы «горите» на работе, вряд ли будет оценено по достоинству.

ТЕЛЕЦ. Имеете в настоящее время прекрасную возможность улучшить свое материальное положение, обрести новых партнеров, которые окажутся более надежными и сговорчивыми, чем предыдущие. Слепо следовать своим желаниям — значит подвергать себя риску.

БЛИЗНЕЦЫ. Весьма важно для вас сейчас не терять веру в собственные силы и успех вашего дела, хотя на пути могут возникать временные трудности. Вполне можете рассчитывать на получение заманчивого предложения, о котором еще недавно могли только мечтать.

РАК. Получив от руководства задачу, следует немедленно приступить к ее выполнению — на раскачку времени нет совсем. Не забывайте также о накопившихся бытовых проблемах, которые без вашего непосредственного участия вряд ли кто-то решит.

ЛЕВ. Идеи, роящиеся в вашей голове, следует вначале проанализировать, взвесить все «за» и «против», и только потом озвучивать их в присутствии руководства. Не исключено, что в ближайшее время встретите человека, способного сыграть существенную роль в вашей судьбе.

ДЕВА. Критичность, характерная для вас, не должна выйти на первый план. Будьте терпимее и мягче по отношению к коллегам, нападок в свой адрес они вам не простят. Прекрасный период для тех, кто не боится нового.

ВЕСЫ. Самое время продемонстрировать свои профессиональные возможности и скрытые таланты. Не бойтесь показаться нескромным. Сейчас не лучшее время для того, чтобы отсиживаться в тихом уголке. Но прежде чем отстаивать свою точку зрения, убедитесь, что уверены в ней на все сто процентов.

СКОРПИОН. Есть надежда, что в деле, которому вы отдаете много сил и времени, начнутся, наконец, положительные подвижки. Вообще, этот период благоприятен для вас, ведь получите шанс существенно улучшить материальное положение.

СТРЕЛЕЦ. Сосредоточьте свое внимание на работе, не распыляясь на призрачные перспективы, которые рисуют перед вами друзья и знакомые. Лучше иметь меньший, но более надежный заработок, чем надеяться и оказаться у разбитого корыта.

КОЗЕРОГ. Чтобы осуществить все свои замыслы на финансовом поприще, вам понадобится, скорее всего, помощь надежных людей. Так что не отказывайтесь от дельных предложений. Помните, что близкие нуждаются сейчас в вашем присутствии как никогда.

ВОДОЛЕЙ. Старайтесь соблюдать во всем меру и разумный подход — это защитит вас от принятия неправильных решений или больших трат. Ваши активность и открытость способны привлечь к сотрудничеству нужных партнеров.

РЫБЫ. Лучшее время наступает для тех, кто готов анализировать происходящее и творчески подходить к новым путям для дальнейшего продвижения вперед. Это в равной степени относится как к личной жизни, так и к деловой.

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