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Телец улучшит материальное положение, а Близнецы получат заманчивое предложение: гороскоп на неделю
ОВЕН. Звезды не рекомендуют вам хвататься за новые дела, если еще не завершены предыдущие. Желательно больше времени уделять собственному здоровью и личной жизни — то, что вы «горите» на работе, вряд ли будет оценено по достоинству.
ТЕЛЕЦ. Имеете в настоящее время прекрасную возможность улучшить свое материальное положение, обрести новых партнеров, которые окажутся более надежными и сговорчивыми, чем предыдущие. Слепо следовать своим желаниям — значит подвергать себя риску.
БЛИЗНЕЦЫ. Весьма важно для вас сейчас не терять веру в собственные силы и успех вашего дела, хотя на пути могут возникать временные трудности. Вполне можете рассчитывать на получение заманчивого предложения, о котором еще недавно могли только мечтать.
РАК. Получив от руководства задачу, следует немедленно приступить к ее выполнению — на раскачку времени нет совсем. Не забывайте также о накопившихся бытовых проблемах, которые без вашего непосредственного участия вряд ли кто-то решит.
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ЛЕВ. Идеи, роящиеся в вашей голове, следует вначале проанализировать, взвесить все «за» и «против», и только потом озвучивать их в присутствии руководства. Не исключено, что в ближайшее время встретите человека, способного сыграть существенную роль в вашей судьбе.
ДЕВА. Критичность, характерная для вас, не должна выйти на первый план. Будьте терпимее и мягче по отношению к коллегам, нападок в свой адрес они вам не простят. Прекрасный период для тех, кто не боится нового.
ВЕСЫ. Самое время продемонстрировать свои профессиональные возможности и скрытые таланты. Не бойтесь показаться нескромным. Сейчас не лучшее время для того, чтобы отсиживаться в тихом уголке. Но прежде чем отстаивать свою точку зрения, убедитесь, что уверены в ней на все сто процентов.
СКОРПИОН. Есть надежда, что в деле, которому вы отдаете много сил и времени, начнутся, наконец, положительные подвижки. Вообще, этот период благоприятен для вас, ведь получите шанс существенно улучшить материальное положение.
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СТРЕЛЕЦ. Сосредоточьте свое внимание на работе, не распыляясь на призрачные перспективы, которые рисуют перед вами друзья и знакомые. Лучше иметь меньший, но более надежный заработок, чем надеяться и оказаться у разбитого корыта.
КОЗЕРОГ. Чтобы осуществить все свои замыслы на финансовом поприще, вам понадобится, скорее всего, помощь надежных людей. Так что не отказывайтесь от дельных предложений. Помните, что близкие нуждаются сейчас в вашем присутствии как никогда.
ВОДОЛЕЙ. Старайтесь соблюдать во всем меру и разумный подход — это защитит вас от принятия неправильных решений или больших трат. Ваши активность и открытость способны привлечь к сотрудничеству нужных партнеров.
РЫБЫ. Лучшее время наступает для тех, кто готов анализировать происходящее и творчески подходить к новым путям для дальнейшего продвижения вперед. Это в равной степени относится как к личной жизни, так и к деловой.
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?