26.09 / 26.79 28.89 / 29.83
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Телец улучшит материальное положение, а Близнецы получат заманчивое предложение: гороскоп на неделю

7:53 16 марта 2020 386
гороскоп
Инф. «ФАКТОВ»

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака


ОВЕН. Звезды не рекомендуют вам хвататься за новые дела, если еще не завершены предыдущие. Желательно больше времени уделять собственному здоровью и личной жизни — то, что вы «горите» на работе, вряд ли будет оценено по достоинству.

ТЕЛЕЦ. Имеете в настоящее время прекрасную возможность улучшить свое материальное положение, обрести новых партнеров, которые окажутся более надежными и сговорчивыми, чем предыдущие. Слепо следовать своим желаниям — значит подвергать себя риску.

БЛИЗНЕЦЫ. Весьма важно для вас сейчас не терять веру в собственные силы и успех вашего дела, хотя на пути могут возникать временные трудности. Вполне можете рассчитывать на получение заманчивого предложения, о котором еще недавно могли только мечтать.

РАК. Получив от руководства задачу, следует немедленно приступить к ее выполнению — на раскачку времени нет совсем. Не забывайте также о накопившихся бытовых проблемах, которые без вашего непосредственного участия вряд ли кто-то решит.

Читайте также: Финансовая прибыль и неожиданные встречи: гороскоп на март для всех знаков зодиака

ЛЕВ. Идеи, роящиеся в вашей голове, следует вначале проанализировать, взвесить все «за» и «против», и только потом озвучивать их в присутствии руководства. Не исключено, что в ближайшее время встретите человека, способного сыграть существенную роль в вашей судьбе.

ДЕВА. Критичность, характерная для вас, не должна выйти на первый план. Будьте терпимее и мягче по отношению к коллегам, нападок в свой адрес они вам не простят. Прекрасный период для тех, кто не боится нового.

ВЕСЫ. Самое время продемонстрировать свои профессиональные возможности и скрытые таланты. Не бойтесь показаться нескромным. Сейчас не лучшее время для того, чтобы отсиживаться в тихом уголке. Но прежде чем отстаивать свою точку зрения, убедитесь, что уверены в ней на все сто процентов.

СКОРПИОН. Есть надежда, что в деле, которому вы отдаете много сил и времени, начнутся, наконец, положительные подвижки. Вообще, этот период благоприятен для вас, ведь получите шанс существенно улучшить материальное положение.

Читайте также: Визит к стоматологу и запрет сладкого: гороскоп здоровья для всех знаков зодиака

СТРЕЛЕЦ. Сосредоточьте свое внимание на работе, не распыляясь на призрачные перспективы, которые рисуют перед вами друзья и знакомые. Лучше иметь меньший, но более надежный заработок, чем надеяться и оказаться у разбитого корыта.

КОЗЕРОГ. Чтобы осуществить все свои замыслы на финансовом поприще, вам понадобится, скорее всего, помощь надежных людей. Так что не отказывайтесь от дельных предложений. Помните, что близкие нуждаются сейчас в вашем присутствии как никогда.

ВОДОЛЕЙ. Старайтесь соблюдать во всем меру и разумный подход — это защитит вас от принятия неправильных решений или больших трат. Ваши активность и открытость способны привлечь к сотрудничеству нужных партнеров.

РЫБЫ. Лучшее время наступает для тех, кто готов анализировать происходящее и творчески подходить к новым путям для дальнейшего продвижения вперед. Это в равной степени относится как к личной жизни, так и к деловой.

Читайте также: Неожиданные встречи и громкие ссоры: любовный гороскоп на март

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

очереди на западной границе Украины

Сотни "новых санжар": в сети показали, как караваны заробитчан возвращаются в Украину

токарный станок

Токарный станок убил мужчину: первые детали страшной трагедии в Киеве

часы

Переход на летнее время в Украине: когда переводить часы

валюта

Доллар побил очередной рекорд: что происходит с курсом валют в начале недели

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер