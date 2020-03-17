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ВОЗ назвала количество заразившихся коронавирусом за сутки людей
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые приводили рекомендации по приготовлению антисептика в домашних условиях, зафиксировали за сутки в мире 13 903 случая заражения коронавирусом нового типа.
Об этом свидетельствуют данные отчета ВОЗ, передает ТАСС.
Также в отчете называется количество умерших за последние 24 часа от коронавирусной инфекции людей — 862.
Таким образом, по информации ВОЗ, общее число случаев заражения достигло 167 511, из которых более половины — 86 434 — зафиксированы за пределами материкового Китая.
Число летальных случаев выросло до 6606 (3388 смертей вне Китая).
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