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ВОЗ назвала количество заразившихся коронавирусом за сутки людей

3:37 17 марта 2020 75
Коронавирус Китай
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые приводили рекомендации по приготовлению антисептика в домашних условиях, зафиксировали за сутки в мире 13 903 случая заражения коронавирусом нового типа.

Об этом свидетельствуют данные отчета ВОЗ, передает ТАСС.

Также в отчете называется количество умерших за последние 24 часа от коронавирусной инфекции людей — 862.

Таким образом, по информации ВОЗ, общее число случаев заражения достигло 167 511, из которых более половины — 86 434 — зафиксированы за пределами материкового Китая.

Число летальных случаев выросло до 6606 (3388 смертей вне Китая).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что исследователи из США определили, в каких случаях COVID-19 живет дольше всего, на какой поверхности.

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